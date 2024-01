Bianconeri impegnati contro il Como sabato 27 gennaio alle ore 14 allo stadio “Sinigaglia” per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. ì

ASCOLI PICENO – Bianconeri impegnati contro il Como sabato 27 gennaio alle ore 14 allo stadio “Sinigaglia” per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Arbitra Giuseppe Collu della sezione di Cagliari sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Antonio Severino di Campobasso e dal quarto ufficiale Emanuele Ceriello di Chiari. Al Var (on-site) ci sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, assistente Var (on-site) Oreste Muto di Torre Annunziata.

Castori dovrà fare a meno degli squalificati Falasco e Masini, al loro posto probabilmente saranno schierati rispettivamente Celia e Giovane o Milanese. La formazione dovrebbe prevedere il rientro di Bellusci nei 3 centrali di difesa, con opzione Gagliolo appena arrivato. In avanti Nestorovski che ha ben figurato contro il Bari potrebbe trovare spazio mentre D’Uffizi che da subentrato fa sempre molto bene è l’asso nella manica di Castori.

Il tecnico dei lariani ha commentato così la prossima sfida contro l’Ascoli: “Sarà una gara dura, la classifica dell’Ascoli non rispecchia il suo valore. Penso alle ultime partite, in particolare contro il Parma, ha dimostrato di essere una buona squadra. Puntiamo ad una gara positiva, da affrontare con la giusta aggressività. Vogliamo prendere il buono del primo tempo contro la Reggiana, essere più consistenti possibile per provare a vincere”.

Sono 23 i convocati di Mister Castori per Como-Ascoli. Prima convocazione per il difensore Riccardo Gagliolo; rientrano Caligara, dopo due mesi e mezzo dallo stop, e Bellusci dalla squalifica.

PORTIERI: 12 Bolletta, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 13 Celia, 5 Gagliolo, 14 Quaranta, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 20 Milanese, 41 Valzania

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng

Indisponibili: Bayeye, Bogdan, Kraja, Tavcar

Diffidati: Botteghin, Nestorovski

Squalificati: Falasco, Masini

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.