ACQUASANTA TERME – Il Carnevale rappresenta sicuramente uno dei periodi più divertenti dell’anno e poterlo festeggiare nel migliore dei modi, con buon cibo, ottima musica e gli amici più cari, diventa garanzia di spensieratezza.

Senza tema di smentita, uno dei modi più piacevoli per festeggiare il Carnevale potrebbe essere quello di partecipare al Gran Veglione organizzato sabato 10 febbraio presso l’Hotel Ristorante “Tre Lanterne” di Acquasanta Terme: una festa che è già completamente “sold out” da tempo e vedrà i fortunati partecipanti godere di una ricca e raffinata cena per poi dedicare la notte al ballo e al divertimento con il concerto live dei Distretto 13 ed il set di DJ Faustino.

I Distretto 13, forti del consenso raccolto in occasione del Capodanno, tornano all’HR “Tre Lanterne” carichi di energia e con molte novità in repertorio.

“Abbiamo lavorato molto in studio” raccontano Gloria Galiè e Manila Lupini (le cantanti del gruppo) “Inserendo nuovi brani che piaceranno sicuramente al pubblico del veglione, accompagnando ciascuno verso la lunga notte di festa con la musica del DJ Faustino.”

Un party dalle aspettative molto alte ma, d’altro canto, unendo la qualità indiscutibile dell’HR “Tre Lanterne” alla carica musicale dei Distretto 13 e all’esperienza di DJ Faustino non potrà che essere un fantastico Carnevale.

