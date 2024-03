ASCOLI PICENO – Il Consigliere di ‘Noi di Ascoli’ esprime soddisfazione per la politica nelle periferie e nei paesi adottata dal Sindaco: “Migliorare la loro vivibilità è una delle armi per combattere lo spopolamento. Dopo la storica istituzione della nuova toponomastica, sono da qualche giorno iniziati a Mozzano i lavori di rifacimento di piazza Piermanni. Un’opera finanziata con 137mila Euro del Fondo complementare del PNRR e che andrà a valorizzare la piazza centrale del paese. I lavori dureranno circa un mese e sono realizzati dalla ditta Celani Pietro.

“Esprimo tanta soddisfazione per questo nuovo risultato che dimostra ancora una volta la grande attenzione del Sindaco Marco Fioravanti e dell’Amministrazione comunale per il paese di Mozzano, così come per tutte le frazioni e periferie ascolane. Un impegno significativo che era stato promesso cinque anni fa dal Primo Cittadino ed è stato mantenuto” sono le parole di Emidio Premici, Consigliere comunale e capogruppo di ‘Noi di Ascoli’.

Negli ultimi anni a Mozzano sono state realizzate numerose opere pubbliche: dalla messa in sicurezza di via San Giuseppe per il dissesto idrogeologico alla pavimentazione di via del Lavatoio e via Chiodi passando per la segnaletica stradale e l’input per la variante della superstrada. Fino alla toponomastica, in vigore dal 2 gennaio che ha dotato il paese per la prima volta di indirizzi univoci: “Un progetto a cui tenevo molto, che per la sua complessità ha richiesto anni dilavori e sopralluoghi. Per la prima volta le piazze e le vie del paese è sono state nominate e i numeri civici messi in successione ordinata. Un progetto funzionale che evita importanti disagi, come per i mezzi di soccorso, ma anche affascinante: ogni via, infatti, è stata dedicata a fatti, tradizioni e personaggi della storia di Mozzano. Ringrazio il sindaco Fioravanti, l’assessore con delega Donatella Ferretti e gli uffici comunali per l’impegno. Ma anche i mozzanesi che hanno contribuito fattivamente alla presentazione del progetto”.

Quindi, ecco la nuova piazza Piermanni: “Finalmente quello che era solo un incrocio verrà riqualificato e valorizzato. Ringrazio anche qui il Sindaco e l’assessore Cardinelli. Pur dovendo mantenere la sede stradale, infatti, verranno create due aree pedonali con tanto di panchine, realizzati i marciapiedi e, infine, un nuovo parco giochi dedicato ai bambini. Sono tante ancora le cose da realizzare – prosegue Premici -, ma credo che certi risultati dimostrino un’attenzione mai vista in questo territorio”.

“Nonostante la qualità della vita dei piccoli borghi sia alta, il fenomeno dello spopolamento dei paesi è evidente ed è dovuto a molti fattori, alcuni dei quali indipendenti dalle politiche locali. Per questo – conclude il Consigliere di ‘Noi di Ascoli’ – sono convinto che migliorare la loro vivibilità anche con opere come queste sia indispensabile per farli tornare attrattivi e popolati”.

