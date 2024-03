ASCOLI PICENO- Sono 24 i convocati di Mister Castori per Sampdoria-Ascoli, posticipo della 29^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 20:30, al “Luigi Ferraris” di Genova. Tornano fra i convocati l’attaccante Nestorovski e il difensore Tavcar, quest’ultimo alla prima chiamata stagionale dopo il brutto infortunio al ginocchio, non ci saranno gli squalificati Di Tacchio e Viviano. Diffidati: Bellusci, Botteghin, Falzerano, Nestorovski, Quaranta, Rodriguez

PORTIERI: 12 Bolletta, 95 Sciammarella, 32 Vasquez, DIFENSORI: 40 Bayeye, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 20 Milanese, 41, Valzania, 7 Zedadka ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 29 Duris, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng, 19 Tarantino

Mister Castori, alla vigilia di Sampdoria-Ascoli, ha parlato così in conferenza stampa:“Sì, siamo reduci da quattro risultati utili, stiamo facendo un buon cammino, le altre vincono – è vero – ma questo ci riguarda più per la classifica che per il nostro modo di prepararci, che rimane inalterato. La squadra è responsabile e sa che la Sampdoria è una bell’avversario, la partita sarà difficile, ma ce la giochiamo con tutti”.

Su Mendes: “Ringrazio per la domanda perché mi consente di fare chiarezza: ho letto che era infortunato prima della partita, cosa assolutamente non vera, quando si dà un’informazione deve essere corretta. In precedenza si era infortunato alla caviglia, invece con la Reggiana si è fatto male al retto femorale a 10’ dalla fine, dopo che avevo finito i cambi, quindi non potevo più intervenire. Questo per rispondere a chi ha scritto che l’infortunio si poteva evitare, ma la sfera di cristallo non ce l’ho e il ragazzo stava bene prima della partita. Farà una visita specialistica domani e vedremo i tempi di recupero; abbiamo letto anche di un intervento chirurgico, ma qui dentro non ho mai sentito parlare di questo, non è un’informazione che ad oggi trova riscontro”.

Sulla Sampdoria: “Affrontiamo una squadra giovane, che riesce a giocare a buoni ritmi, si sta riprendendo, sta facendo bene, ma, come sarà difficile per noi, lo sarà anche per loro”.

Sui singoli: “Botteghin l’ho visto bene, certo che può essere riutilizzato dall’inizio, fare un po’ di turnazione fa bene ai ragazzi, che così ritrovano energie. Streng e Duris stanno crescendo, si stanno inserendo, si applicano molto, sono disciplinati e hanno acquisito una maggiore condizione, quindi sono pronti all’utilizzo. Duris in un attacco a due può essere uno dei due attaccanti, è giocatore di qualità, tecnico, veloce e, ora che sta entrando in condizione, è una valida alternativa in attacco. Streng è strutturato, dotato fisicamente, già abbiamo avuto modo di utilizzarlo. E’ importante il rientro di Nestorovski, giocatore di qualità, esperto, si è allenato tutta la settimana ed è pronto ad essere impiegato, abbiamo bisogno di un uomo d’area di rigore. Masini non è convocato, non ha recuperato. Rodriguez? E’ una casualità che sotto la mia gestione non abbia ancora segnato, però è ora – e spero – che inizi a fare qualche gol. E’ un giocatore che fa tanto movimento, è molto dinamico, ha inventiva, fantasia, salta l’uomo, è molto importante per noi”.

Non ci saranno Di Tacchio e Masini: “Sono i giocatori di centrocampo più strutturati e di quantità, sono i due che danno più energia alla squadra. Chi li sostituirà avrà l’occasione per mettersi in mostra e sarà funzionale all’obiettivo di portare a casa il risultato. La squadra è cresciuta molto, ha una struttura solida, nell’ultimo periodo è migliorata, ha una buona organizzazione difensiva e offensiva”

