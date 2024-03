ASCOLI PICENO – Si rende noto che il giorno 16 aprile 2024, con inizio alle ore 9 presso la Sede Comunale di Viale Vellei n. 16, avrà luogo asta pubblica per la locazione dei locali da adibirsi ad attività commerciale ubicati in Ascoli Piceno Via Cairoli n. 38-40, distinti al N.C.E.U. al foglio 169 p.lla 82 sub. 9 per una superficie di circa mq. 57 di negozio e wc posti al piano terra.

I locali sono ubicati al piano terra dell’immobile denominato “Palazzo Cornacchia” di interesse storico architettonico e, quindi, soggetti alle prescrizioni di legge ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.L. 22/1/2004 n. 42 e ss.mm.ii.

La locazione ha la durata di anni 6 + 6 a decorrere dalla stipula del contratto di locazione ed è soggetta alle norme vigenti e alle condizioni di cui allo schema di contratto in visione sul sito comunale (nella sezione “Bandi e avvisi”), unitamente all’Avviso d’asta e relativi allegati.

Per conoscere le condizioni per la partecipazione all’asta pubblica e per la presentazione della garanzie a corredo dell’offerta è possibile consultare l’avviso e gli avvisi, pubblicati integralmente alla pagina:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24004

