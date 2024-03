ASCOLI PICENO – E’ boom di richieste di rilascio dei passaporti da parte dei cittadini.

Per ovviare a questa crescente domanda, l’Ufficio Passaporti della Questura di Ascoli Piceno organizza, per domenica 17 marzo 2024, un’apertura

straordinaria dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

L’accesso sarà consentito solo previa prenotazione sulla piattaforma “Agenda on-line” all’indirizzo web: https://passaportonline.poliziadistato.it

Nell’occorso, tutti coloro che hanno già ricevuto una e-mail per il ritiro del citato documento, e ad oggi non hanno provveduto al ritiro, potranno presentarsi allo sportello nella medesima fascia oraria muniti di ricevuta e di un valido documento di identità per ritirare il passaporto in giacenza.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.