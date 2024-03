Sarà una partita fondamentale, sfida per la lotta salvezza: entrambe le squadre appaiate al terzultimo posto in classifica a 31 punti.

ASCOLI PICENO – I bianconeri torneranno in campo lunedì 1 aprile nel giorno di Pasquetta. al “Picco” di La Spezia alle ore 15, match valido per la 31esima giornata del campionato di serie B.

PROGRAMMA SETTIMANALE: Ripresa questa mattina la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi in concomitanza con la sosta del Campionato. Domani è in programma una seduta di lavoro alle 10:30, mentre giovedì è fissata una doppia sessione di allenamenti, alle 10:30 e alle 14:30. Venerdì e sabato è in programma un allenamento quotidiano alle 10:30, mentre domenica, giorno di Pasqua, la squadra svolgerà al mattino presto la rifinitura per poi mettersi in viaggio in direzione La Spezia.

Sarà una partita fondamentale quella che aspetta i bianconeri di Massimo Carrera che affronteranno i liguri di mister Luca D’Angelo, in una sfida per la lotta salvezza che potrebbe condannare o sollevare entrambe le squadre appaiate al terzultimo posto in classifica a 31 punti.

Nella gara di andata al “Del Duca”, la spuntò lo Spezia per due reti a uno con un gol su rigore di Verde, poi il pareggio di Bellusci, e il gol vittoria nel finale di Hristov. Sulla panchina bianconera sedeva mister Castori ora ci sarà invece mister Carrera reduce dalla vittoria sul Lecco, fanalino di coda di questa serie B. Già rientrato Giovane dall’impegno con la Nazionale under 20 e Duris che ha disputato due amichevoli con la Slovacchia.

Anche lo Spezia ritroverà in nazionali: Tio Cipot, Francesco Plaia, mentre a disposizione da mercoledì anche Francesco Esposito e poi da giovedì Adam Nagy e Petko Hristov

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.