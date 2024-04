Ascoli-Venezia, match valido per la 32^ giornata del Campionato di Serie BKT

ASCOLI PICENO- Sono 21 i convocati di Mister Carrera per Ascoli-Venezia, match valido per la 32^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

PORTIERI: 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41, Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 29 Duris, 99 Rodriguez, 11 Streng

Diffidati: Bellusci, Botteghin, Nestorovski, Rodriguez

Squalificati: nessuno

