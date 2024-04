ASCOLI PICENO- Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-MODENA, match valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 20 aprile, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Mauro Vivenzi e Alessandro Lo Cicero, entrambi della sezione di Brescia, Quarto Ufficiale Lorenzo Maccarini di Arezzo, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Davide Ghersini di Genova.

Un caro saluto sarà dato per la scomparsa dell’ ex calciatore Viviani e anche per l’improvvisa scomparsa di Andrea Ferretti, decano del giornalismo ascolano, direttore responsabile dei portali web Cronache Picene e Cronache Fermane, oltre che collaboratore del Corriere dello Sport.

Sabato, prima della gara, il Club bianconero depositerà un mazzo di fiori al posto numero 5 della tribuna stampa, quello occupato da Andrea Ferretti ogni qualvolta l’Ascoli scendeva in campo.

Queste le dichiarazioni di Mister Carrera alla vigilia di Ascoli-Modena:

“Innanzitutto mi unisco alle condoglianze alle famiglie Vivani e Ferretti” – ha esordito il tecnico dopo il ricordo fatto dalla Responsabile Comunicazione Valeria Lolli sull’ex calciatore e sul giornalista – “Domani è una partita importante, abbiamo lavorato per l’obiettivo dei tre punti, questo è il nostro spirito, abbiamo lavorato bene e la squadra sa l’importanza della gara. Botteghin sta riprendendo la forma fisica, ha bisogno ancora di una settimana o dieci giorni; Gagliolo è ancora ai box, entrambi non sono convocati. Bayeye ha avuto una elongazione, così come Adjapong, quindi non ci saranno. Gli altri sono tutti disponibili. Bellusci? E’ il capitano, è a mia disposizione, domani farò le mie scelte, che scoprirete con la formazione. Ballottaggio in porta? In questo momento la scelta è su Vasquez, con Viviano che gli fa da chioccia.

Ho lavorato prevalentemente sull’Ascoli, il Modena ha cambiato allenatore, quindi è difficile capire come giocherà, anche se conosciamo le squadre di Bisoli; abbiamo lavorato sulle nostre convinzioni e certezze perché vogliamo i tre punti”.

Su chi temere del Modena il tecnico ha le idee chiare:

“Bisogna temere il Modena così come il Modena deve temere l’Ascoli, anche l’Ascoli ha giocatori di qualità, che sanno giocare a calcio e hanno esperienza, carisma e carattere. Nestorovski? E’ al 70/80%, parlerò con lui e vedrò la sua disponibilità, voglio che la squadra vada oltre il proprio massimo, parlerò coi giocatori singolarmente per capire la loro fame, la loro voglia e cattiveria agonistica, aspetti richiesti dalla gara di domani. Modulo? Continuiamo col 3-5-2”.

Su Duris, Rodriguez e Streng: “Stanno imparando i movimenti delle punte, sono molto migliorati, riescono a capire quello che vogliamo e sono certo che sapranno fare il loro meglio in campo. Streng ha grandi qualità fisiche e tecniche, abbiamo fiducia nel ragazzo e deve continuare a lavorare”.

In conclusione: “L’obiettivo è andare in campo per i tre punti, abbiamo lavorato bene e al massimo per questo obiettivo, mi aspetto un grande Ascoli”.

Sono 23 i convocati di Mister Carrera per Ascoli-Modena, match valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 19 aprile, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli. Out Adjapong e D’Uffizi per problemi fisici, rientra Bellusci dalla squalifica.

PORTIERI: 22 Mengucci, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 55 Bellusci, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese, 41, Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 29 Duris, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng, 19 Tarantino

Diffidati: Bellusci, Botteghin, Nestorovski, Rodriguez

Squalificati: nessuno

