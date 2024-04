ASCOLI PICENO – Termina a reti inviolate il match tra Ascoli e Modena, valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, con la contestazione dei tifosi che al termine lanciano bombe carta e bottigliette contro i giocatori sotto la curva nord e contestazione alla società e patron Pulcinelli. La contestazione continua sotto la tribuna.

Partita senza troppe emozioni, scialbo pareggio per un Ascoli mai veramente pericolosa che poteva passara in vantaggio al termine della prima frazione ma Gagno neutralizza il rigore di Nestorovski. Modena che si invece poteva ottenere qualcosa in più per occasioni create. La situazione è molto critica, ancora nulla è compromesso ma non si vedono i presupposti qualitativi per uscire dal tunnel.

Il tecnico del Modena, Bisoli: “Oggi mi è piaciuto tutto nei primi trenta minuti abbiamo avuto 4 occasioni per andare in vantaggio, faccio i complimenti alla squadra non abbiamo fatto fare un tiro in porta, secondo tempo classica partita da B, la squadra ha giocato bene non si vince da 12 partite e si paga in fiducia. Grande aggressività non abbiamo fatto arrivare l’Ascoli in area di rigore, non è facile venire qui e sono stra felice della prestazione. Ho cercato anche di migliorare il possesso palla con Santoro. Abbiamo messo i primi tasselli. ”

Per l’Ascoli si presentano ai microfoni mister Carrera e il patron Pulcinelli.

IL tecnico: “Il rigore sbagliato penso possa aver condizionato la partita. Bisogna lavorare ancora sul profilo del gioco ma i conti li tiro il 10 maggio, tutte le partite sono complicate ma sicuramente dobbiamo fare di più quando abbiamo palla noi. I ragazzi hanno dato tutto, è mancato quel qualcosa in più anche per la bravura del Modena. Il gruppo deve capire che i conti si fanno alla fine, tutte le partite sono complicate e l’obiettivo è rimanere in B e dobbiamo lavorare per questo.”

Patron Pulcinelli:“Ho visto una squadra che ha dato tutto quello che aveva, un grande possesso palla, sono convinto che durante questi giorni che abbiamo prima della prossima gara lavoreremo per farla al meglio. Per quanto riguarda i cori penso che ci può stare ma non ci aiutano chi è causa del suo mal pianga sè stesso, vale per me e per tutti quelli che dicono di tifare Ascoli. Gruppo unito che darà tutto sono tutti convinti che ce la possiamo fare. Credo che ci sia un grosso dispiacere da parte di Nestorovski per il rigore gli auguro di poter realizzare quello che sarà il gol salvezza. Abbiamo vissuto momenti peggiori. La partita di Terni potrebbe essere l’ultima spiaggia ma non dobbiamo uscire sconfitti per giocarcela ancora. Sono certo che i ragazzi daranno il cento per cento poi se ci salviamo direttamente o con i play out posso garantire che era stata più complicata alte volte. Oggi perchè sono qui? Ho disertato diverse settimane poichè non mi piaceva essere insultato ma sono venuto qui per stare vicino al gruppo e alla squadra e questo non mi fa demordere, sono convinto che questo Ascoli possa portare a casa il risultato ma nulla accade mai per caso lavoreremo per far si che la palla la prossima volta finisca dentro.”

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.