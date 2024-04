Match valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, sabato 20 aprile, alle ore 14, al “Del Duca” di Ascoli Piceno

ASCOLI-MODENA, match valido per la 34^ giornata del Campionato di Serie BKT, sabato 20 aprile, alle ore 14, al “Del Duca” di Ascoli Piceno

Ascoli con il lutto braccio in ricordo del centrocampista Mario Vivani, Pedro Mendes dona una maglia bianconera alla famiglia sotto la curva nord. Sarà anche ricordato il giornalista Andrea Ferretti, venuto a mancare ieri.

IL VIDEO DEL RICORDO IN TRIBUNA STAMPA https://www.facebook.com/reel/726765089670850

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (12’s.t. Bellusci), Mantovani, Quaranta; Falzerano (32’s.t. Celia), Masini, Di Tacchio, Giovane (19′ s.t. Caligara), Zedadka; Nestorovski (12′ s.t. Duris), Rodriguez (32’s.t. Streng). A disp. Viviano, Mengucci, Tarantino, Milanese, Valzania, Tavcar, Maiga Silvestri. All. Carrera.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Riccio (1’s.t. Oukhadda), Zaro, Pergreffi, Cotali; Santoro, Battistella, Palumbo; Tremolada (14’s.t. Magnino); Strizzolo ( 14′ s.t Abiuso), Gliozzi (28’s.t. Bozhanaj). A disp. Seculin, Leonardi, Manconi, , Cauz, Mondele, Di Stefano, Olivieri, Corrado. All.: Bisoli

Arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

Assistenti sono Mauro Vivenzi e Alessandro Lo Cicero, entrambi della sezione di Brescia, Quarto Ufficiale Lorenzo Maccarini di Arezzo, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Davide Ghersini di Genova.

NOTE: Ammoniti Riccio (M), Oukhadda (M). Al 45’ pt Gagno (M) neutralizza il rigore calciato da Nestorovski (A), Magnino (M) Masini (A.) Caligara (A.). Zedadka (A.)

Spettatori 6.455 (3.324 abbonati) per un incasso di 48.313,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40). Rec. 2’ pt. Rec. 4’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO



49′ termina il match

46′ Zedadka AMMONITO per un fallo sul limite dell’area, punizione da posizione pericolosa per il Modena, respinta dalla barriera

44′ OCCASIONE MODENA, PERICOLOSO TIRO A GIRO DI Battistella sul sette del primo palo devia in corner Vasquez, poi dall’angolo colpo di testa salvato ancora da Vasquez sulla linea

36′ sfiora il gol Battistelli con un tiro di esterno da lontano che sfiora la traversa, devia in corner Vasquez.

32′ Doppio cambio Ascoli, dentro Celia e Streng, out Rodriguez e Falzerano

31′ brutto intervento di Caligara sulla trequarti, punizione per il Modena, redarguito Bisoli in panchina

28′ non succede praticamente nulla, altro cambio nel Modena entra Bozhanaj per Gliozzi

19′ Entra Caligara per Giovane nell’Ascoli

13′ Doppio cambio anche per il Modena, escono Strizzolo e Tremolada entrano Abiuso e Magnini

12′ doppio cambio Ascoli Bellusci per Vaisanen e Duris al posto di Nestorovski

10′ gara senza spunti, Modena molto aggressivo

1′ Riprende la gara. Entra Oukhadda al posto di Riccio ma viene Ammonito subito per un fallo in fascia su Zedadka

PRIMO TEMPO

47′ termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

45’NESTOROVSKI DAL DISCHETTO SE LA FA PARARE DA GAGNOm che devia in corner

44′ RIGORE PER L’ASCOLI, Atterrato Zedadka in area

38′ tiro di DI Tacchio dal limite, il suo destro al volo termina alto

35′ OCCASIONE MODENA, Di Tacchio perde palla sulla trequarti e innnesca Strizzolo

30′ AMMONITO RICCIO per fallo su Vasquez sulla fascia sinistra

29′ SFIORA IL GOL IL MODENA CON Gliozzi, il suo tiro termina di poco oltre il palo alla sinistra di VAsquez

23′ punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore per l’Ascoli, la tocca Di Tacchio per Mantovani chiuso dal muro difensivo

20′ partita aggressiva molti i falli in campo

11′ punizione sulla trequarti per l’Ascoli alla destra dell’area di rigore, Giovane, palla in area batti e ribatti e poi il tiro di Nestorovski deviato in corner

8′ Giovane si invola sulla sinistra, si libera dell’avversario che lo atterra, inspiegabile la scelta del direttore di gara che assegna la punizione agli ospiti

4′ Ascoli che si fa vedere con un cross di Zedadk a dalla sinistra, incornata di NEstrovski che termina sul fondo

2′ Secondo corner per il Modena che assedia l’area bianconera, la difesa se la cava e tenta una ripartenza

1′ La curva nord insulta la società e patron Pulcinelli, intanto prima occasione per il Modena che si rende pericoloso in area piccola e conquista un corner e sfiora il gol salava tutto sulla linea Vasquez

0′ Dopo il minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, scomparso durante una gara per un malore improviso. INIZIA IL MATCH palla ai bianconeri che indossano il classico completino bianconero ma con i calzettoni rossi

