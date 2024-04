SPINETOLI – Domenica 21 il Palazzetto dello Sport di Pagliare del Tronto ha ospitato un allenamento interregionale di arti marziali, coordinato dal maestro Giuseppe Solito e organizzato dal presidente della Polisportiva Vol.Pa Giovanni Anselmi.

Nell’occasione il maestro Solito ha ricevuto un riconoscimento onorario di benemerenza per il conseguimento del settimo dan di judo, consegnato dal dirigente provinciale dello Csen Francesco Piccinini.



All’evento hanno partecipato anche le associazioni: Judo Yanagi di Grottammare del maestro Loris Antolini, Karate di Pagliare del Tronto del maestro Mariano Binni sempre facente parte della Polisportiva Vol.Pa, ed il Brazilian Jiu Jitsu di San Benedetto del Tronto della scuola Batatinha Team Marche del maestro Ilya Paczkoski.

È stato un pomeriggio entusiasmante per tutti gli amanti delle arti marziali con la presenza di oltre 150 atleti di tutte le fasce d’età. L’evento è stato anche l’occasione per discutere tra i vari maestri presenti su un argomento caro a tutti, ovvero l’importanza delle arti marziali per l’accrescimento della personalità del partecipante e la consapevolezza di uno sviluppo psicofisico oltre che per uno stile di vita, una filosofia, un modo per scoprire se stessi. Un migliorarsi tramite la disciplina e l’esercizio.



Un ringraziamento ai partecipanti per aver scelto Spinetoli come base di queste discipline è arrivato dal Sindaco Alessandro Luciani, tramite l’assessore allo sport Andrea Tassoni, che ha presenziato all’evento.

