ASCOLI – Nuovo presidente e nuovi soci per il Club 41 Ascoli Piceno 17. Nel corso dell’ultima assemblea dei soci sono state rinnovate le cariche sociali per l’anno 2024-2025. Il nuovo presidente è l’ascolano Aronne Cecchini che succede a Piergentile Barbero che ha guidato il sodalizio ascolano negli ultimi due anni. Nel corso della conviviale a base di “paella” sono entrati a far parte del Club 41 ben tre nuovi soci: il consigliere comunale Francesco Viscione e gli imprenditori Giovanni Tardini e Giovanni Rossi.

Definito anche il nuovo direttivo che affiancherà il presidente Aronne Cecchini. Past president: Piergentile Barbero: Vice presidente: Mario Villi; Tesoriere: Francesco Silvi; Segretario: Luigi Filiaggi; Iro: Domenico Vannicola; Delegato rapporti con la Round Table: Gianluca Tondi; Web master: Pietro Marini; Consiglieri: Walter Gibellieri, Corrado Alfonzi e Nazzareno Cappelli.

Il presidente uscente Barbero ha ricordato le numerose manifestazioni organizzate dal Club, tra cui il famoso “Ascoli Maial Fest”, ringraziando i soci per aver reso possibile tutti gli eventi. All’assemblea dei soci hanno preso parte anche esponenti del Club Agora 9 di Ascoli Piceno e della neo ricostituita Round Table 27 Ascoli Piceno guidata dal presidente Matteo Filiaggi.

