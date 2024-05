ASCOLI PICENO – Dopo l’amara sconfitta di misura contro il Cosenza, i bianconeri torneranno in campo domenica 5 Maggio alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie B.

Arbitra il match Marco Di Bello della sezione di Brindisi, internazionale dal 2018, sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Mattia Politi di Lecce e dal quarto ufficiale Stefano Milone di Taurianova. Al Var (on-site) ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, assistente Var (on-site) Oreste Muto di Torre Annunziata.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Cosenza, ha comminato al Club bianconero un’ammenda di € 2.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni sul terreno di giuoco”. Restano in diffida Botteghin, Nestorovski e Rodriguez.

Il miglior marcatore dei siciliani è Matteo Brunori con 16 reti, che darà filo da torcere alla difesa bianconera. Palermo che però dopo l’esonero di mister Corini, con Michele Mignani in panchina non sa più vincere: tre pareggi contro Sampdoria, Cosenza e Parma e due sconfitte contro Reggiana e Spezia. Dopo la sconfitta a La Spezia la società ha deciso di andare in ritiro, momento delicato e zona play off da mantenere.

Ascoli che deve vincere a tutti i costi e che, dopo i 4 gol contro il fanalino Lecco, nelle ultime sei gare ha siglato solo due reti, di cui una decisiva del difensore Botteghin a Terni, problema offensivo da risolvere per mister Carrera. Picchio che senza Mendes sembra non saper trovare serie soluzioni offensive. Mancano solo due gare al termine, tutto è ancora possibile con 37 punti a pari di Bari e Ternana, il Picchio è attualmente in zona play out, a soli tre punti dallo Spezia appena fuori dalla zona calda. Tutto è ancora possibile

