ASCOLI PICENO – Grande ritorno della “COMPAGNIA LIRICA INCONTRI D’OPERA” al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno con “La Vedova allegra” di F.Lehar sabato 11 maggio alle ore 18 . L’evento è organizzato dall’Associazione Coro Ventidio Basso in collaborazione con l’Associazione Ascoli+ all’interno del “FESTIVAL DI PRIMAVERA 2024” che quest’anno ha come tema le: “EMOZIONI”.

Un viaggio nel tempo per raccontare con musica e parole il mondo dell’Operetta, al fine di rivelare la bellezza, l’innocente spensieratezza e la velata malinconia che caratterizzavano questo genere teatrale tra fine ‘800 e primi del ‘900. Il regista Paolo Santarelli fornirà le chiavi di lettura delle operette in un percorso ricco di spunti narrativi, richiami storici e stimoli alla riflessione che, tuttavia, lasciano intatto il clima di allegria che l’Operetta trasmette. L’operetta verrà rappresentata in versione ridotta con accompagnamento di pianoforte ed eseguite dal vivo da artisti in abiti di scena “rigorosamente” di tradizione. Le scenografie – vere e proprie opere d’arte – sono state create dalle classi di scenografia del Liceo Artistico Preziotti-Licini di Fermo-Porto San Giorgio .

Protagonista dell’opera Patrizia Perozzi (in foto) nel ruolo di Hanna Glawary, Tommaso Mangifesta sarà Danilo Danilowitsch, Carlo Giacchetta Camille De Rossillon, Davide Bartolucci Mirko Zeta , Primi Ballerini Tommaso Clementi e Valentina Sopranzi (In foto), maestro concertatore al pianoforte Davide Martelli. Narrazione,Regia e Costumi sono a cura di Paolo Santarelli .

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.