PALERMO -Un pareggio raggiunto in extremis al 92esimo contro il Palermo grazie a gol di Caligara, fa ancora sperare il Picchio. Termina due a due la gara del “Barbera”, due gol di Caligara essenziali per poter sperare nell’ultima gara quella di venerdì 10 maggio contro il Pisa di raggiungere i play out.

Un Picchio che fa vedere a tratti belle manovre ma che è davvero poco sotto porta. Carrera schiera in avanti il giovane Tarantino che fa quel che può, poi inseriesce nella ripresa Rodriguez e Nestorovski che danno più peso al reparto. Poca grinta e poca convinzione per tutta la gara, l’Ascoli che deve salvarsi dovrebbe giocare come gli ultimi cinque minuti del match, dove ha assediato l’area avversaria.

Mister Carrera: “Il gol di Caligara nel finale tiene vive le speranze, quindi prepareremo la prossima partita per vincere. Dobbiamo vincere e poi aspettare. Abbiamo preparato la partita di oggi tenendo la palla a terra perché sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà, abbiamo però subito due gol evitabilissimi, il primo subito. Siamo stati bravi a pareggiare due volte. Sì, la contestazione fa male, ma il tifoso ha diritto di esprimere la sua opinione”.

Patron Pulcinelli scrive sui suoi social:”Complimenti a tutti i ragazzi, grandioso Fabrizio Caligara. Il destino è soprattutto nelle nostre mani, sperando nell’ultima gara in casa. Che Brescia e Feralpisalò facciano il loro, a differenza di Catanzaro e Cittadella oggi…“,

Il tecnico del Palermo, Mignani:”Partita di cuore, dovevamo raccogliere qualcosa e la fiducia, stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo. Sacrificio da parte di tutti. Errori ne possiamo trovare molti, dovevamo chiudere la partita prima ci siamo abbassati troppo, nei minuti di recupero salta tutto abbiamo subito poco tutta la gara.

TABELLINO E CRONCA DEL MATCH

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.