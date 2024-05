ASCOLI PICENO – Dopo aver partecipato alla presentazione del film “Ancora Volano le Farfalle” al cinema Ariosto di Milano, l’attrice Giorgia Fiori è subito “volata” a Torino, al Salone Internazionale del Libro per la presentazione del libro “Leggerissima” del poliedrico artista ascolano Giorgio Olori, presidente di Generazione Fly APS’, l’Associazione di Promozione Sociale che si muove nel mondo della Cultura e del Teatro.

“Leggerissima” è un’opera poetica e fotografica, un inno alla delicatezza e alla bellezza delle donne, che nasce grazie alla sinergia dello scrittore Giorgio Olori, della fotografa Valeria Trasatti ed appunto della modella e attrice Giorgia Fiori.

Nel libro tutto al femminile, edito dalla casa editrice Capponi Editore, una donna si racconta, attraverso trenta poesie, accompagnate da altrettante foto d’autore che immortalano gli stati d’animo e le emozioni di ogni attimo vissuto. E come si legge nella premessa del libro, “Leggerissima” sta a significare che ogni donna deve sentirsi così, leggera, senza preconcetti e contrappesi da portare sulle spalle, solo per bilanciare il fatto di non essere un uomo.

E Giorgia Fiori è presente nella pubblicazione con 30 foto d’autore di Valeria Trasatti, che interpretano gli stati d’animo e le emozioni di ogni attimo vissuto, racchiuse nelle altrettante 30 poesie dell’autore. Prossimamente “Leggerissima” sarà presentato anche ad Ascoli Piceno con la presenza di tutti i protagonisti.

