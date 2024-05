ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Concerto piano solo del Maestro Giovanni Allevi” in programma per il giorno 25 maggio 2024 in Piazza del Popolo.

Con l’Ordinanza 324 del 20 maggio 2024 si dispone:

Sospensione trenini turistici-minibus elettrico dalle ore 05:00 del giorno 23 maggio p.v. e fino alle ore 13:00 del 26 maggio 2024

– la sospensione delle corse del trenino turistico della ditta Giocamondo e del minibus elettrico della ditta Robles interferenti con la Piazza del Popolo;

– lo spostamento del capolinea del minibus elettrico da Corso G.Mazzini a Via del Trivio per consentire la movimentazione ed installazione delle varie attrezzature a servizio del predetto Concerto;

Divieto di sosta con rimozione coatta

– dalle ore 13:00 del giorno 25 maggio 2024 alle ore 13:00 del giorno 26 maggio in Via C. del Duca (ambo i lati) , tratto che va da Piazza del Popolo all’intersezione con Corso Trento e Trieste .

Chiusura Piazza del Popolo – giorno dell’evento

– dalle ore 18:00 del giorno del 25 maggio 2024 consentendo fino alle ore 20:00 l’accesso agli esercizi commerciali posti sul lato sud della Piazza, creando un corridoio con transenne , da smantellare prima dell’inizio dello spettacolo.

– la chiusura di tutti gli accessi stradali alla Piazza del Popolo mediante l’installazione delle porte, fatto salvo il passaggio dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati. Sarà cura dell’organizzatore predisporre apposito servizio di vigilanza agli accessi disposti da piano per la verifica dei titoli di ingresso.

Saranno autorizzati ad accedere all’evento solo le persone munite di biglietto di ingresso nei limiti previsti dall’apposito piano di sicurezza richiamato in premessa.

