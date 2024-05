ASCOLI PICENO – Grande attesa alla Festa di Monticelli (organizzata dalle parrocchie di Ss. Simone e Giuda e S.Giovanni Evangelista) per la seconda edizione di “Picchietto d’oro”. Concorso canoro per bambini dai 4 agli 11 anni che si svolgerà sabato 25 maggio a partire dalle ore 21.

Il 10 aprile è scaduto il termine per iscriversi alla fase eliminatoria: hanno risposto più di cento concorrenti. Sabato 4 maggio si sono svolte le audizioni presso gli studi Music House di Ascoli Piceno dove tutti i partecipanti sono stati ascoltati “live” con attenzione dalla giuria di qualità. In alcuni casi, dove la distanza era superiore a 200 km, come nel caso di alcuni iscritti dalla Sardegna e dalla Lombardia, si è optato per un collegamento online.

Al termine la giuria ha stilato la classifica dei voti e decretato i nomi dei sedici finalisti che parteciperanno alla serata conclusiva del concorso, ovvero la Finale Nazionale del Picchietto d’Oro che si terrà sabato 25 maggio sul palco della Festa di Monticelli ad Ascoli Piceno.

Grandi novità per questa seconda edizione per coinvolgere maggiormente il pubblico: il ledwall su cui verranno proiettati i testi delle canzoni che il pubblico potrà cantare insieme ai protagonisti dell’evento (si tratta di canzoni note che hanno partecipato alle precedenti edizioni dello Zecchino d’oro) e l’applausometro che valuterà il gradimento del pubblico mentre la giuria di qualità stilerà la classifica finale.

Ecco i nomi dei finalisti (alcuni anche provenienti da fuori regione) in ordine alfabetico ed il brano assegnato dalla giuria:

Per la categoria baby (4-7 anni):

Mattia Andreucci – “Ri-Cer-Ca-To”

Aurora Falconi – “Coccole”

Anna Ferlito – “Volevo Un Gatto Nero”

Francesco Ferri – “Come King Kong”

Aurora Montemari – “Ali Di Carta”

Per la categoria junior (8-11 anni):

Nicole Albanesi – “Potevo Nascere Gattino”

Alice Catalucci – “Il Gatto Puzzolone”

Dylan Cestini – “Il Blues del Manichino”

Aurora Giancaterino – “L’Acciuga Raffreddata”

Veronica Ianiro – “Mambo Rimambo”

Ludovica Lupi – “Il Panda Con Le Ali”

Nicoletta Merlonghi – “Superbabbo”

Diletta Oresti – “La Canzone Della Settimana”

Maria Porcella – “Custodi Del Mondo”

Asia Saione – “Mille Fragole”

Viola Stella Vitagliani – “Zitto e Mosca”

La Music House, che organizza il Picchietto d’Oro, è attiva da oltre 20 anni e si occupa di didattica della musica, organizzazione di eventi e di promozione della musica emergente, offrendo, come in questo caso, ai giovani talenti una piattaforma per esibirsi e farsi conoscere.

Il Picchietto d’Oro è un’occasione straordinaria per i giovani talenti, che possono presentarsi di fronte a una giuria di esperti e farsi conoscere dal grande pubblico. Le esibizioni live della finale sono un’esperienza unica per gli artisti, che possono mettersi alla prova dal vivo e dimostrare la loro bravura. Siamo ormai giunti alla finale del 25 maggio per scoprire chi sarà il vincitore del Picchietto d’Oro 2023.

Le voci di tutti i bambini si uniranno in coro nella Sigla originale del Picchietto d’Oro, eseguita dal vivo sul grande palco.

