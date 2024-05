ASCOLI PICENO – La Festa di Monticelli, organizzata dalle parrocchie di Ss. Simone e Giuda e S.Giovanni Evangelista giunge al gran finale con gli appuntamenti clou di sabato 1 giugno con il concerto di Caro De Andrè e di domenica 2 con il Concerto de La Rua.

Venerdì 31 maggio pomeriggio dedicato ai bambini con le premiazioni del Mese di Maggio e, a seguire, festa per tutti con il Ludobus Riu. La sera, alle 19.15, l’esibizione di pattinaggio con la Roller Green e alle 21.00 spazio al Latino americano con Muevete Dance Academy.

Sabato pomeriggio, alle 15.00 (iscrizioni alle 14.30), la XLII Gara di Pittura estemporanea riservata ai bambini dalla scuola materna fino ai ragazzi delle Medie che vede ogni anno oltre 100 bambini misurarsi con pennelli e colori per realizzare sempre splendidi disegni.

In serata, alle 21.30, sul palco di Monticelli, l’attesissimo concerto di Caro De Andrè che a 25 anni dalla morte del celebre cantautore genovese ripercorrerà tutti suoi brani più famosi.

Domenica 2 giugno gran finale con il XV Gran Premio dei Somari “Monticelli” alle 15.30 nel campetto parrocchiale e, in serata, il concerto de La Rua, che inaugurerà il tour 2024 della band proprio dal palco della Festa di Monticelli. Il gruppo composto da Daniele Incicco (voce, timpano), Alessandro “Charlie” Mariani (banjo, chitarra, cori), Nacor Fischetti (batteria, effetti), William D’Angelo (chitarra, cori), Davide Fioravanti (pianoforte, synth, glockenspiel, fisarmonica, cori) e Matteo Grandoni (basso, contrabbasso) torna ad esibirsi ad Ascoli dopo il sold out del concerto di Capodanno in Piazza del Popolo e la partecipazione al festival Una voce per San Marino 2024 tra gli 8 Big che si sono contesi un posto all’Eurovision Song Contest 2024 dove si sono classificati al 3° posto dietro a Loredana Bertè e ai Megara (vincitori) ricevendo il premio come miglior brano radiofonico.

Durante tutto il periodo della Festa resteranno aperti: lo stand della Sagra del Baccalà (che propone, oltre ai classici piatti di baccalà, arrosticini, panini con salsiccia, crispelle e bibite alla spina), la pesca di Beneficenza, il gioco “Ok… l’altezza è giusta!” e la lotteria, con ben 10 premi, che verrà estratta alle ore 23.45 del 2 giugno.

