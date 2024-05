ASCOLI PICENO – L’intesa attività di “Testimonianza Formativa”, svolta dai Maestri del Lavoro del Consolato di Ascoli Piceno e Fermo, nell’anno scolastico 2023/2024 nelle scuole di ogni ordine e grado di entrambi i territori provinciali, non poteva concludersi meglio, se non con una piacevole mattinata riservata ai ragazzi della scuola primaria ed in particolare dell’Istituto Comprensivo Borgo Solestà di Ascoli Piceno. Sono stati infatti interessati dall’iniziativa i 70 ragazzi del 4° e 5° anno dei plessi “San Serafino” e “Rodari” e la tematica trattata è stata quella usuale della “Cultura della Sicurezza” ma con un approccio d’insegnamento ben diverso rispetto a quello collaudato con gli studenti più grandi, l’ausilio di cartoni animati e diapositive e soprattutto con una esplicitazione dei concetti di più facile comprensione, studiata proprio per la speciale platea. La Testimonianza è stata in particolare curata dai Maestri esperti Luisa Di Gasbarro e Fabrizio Pierdicca del Consolato Marche, intervenuti appositamente da Ancona, che hanno subito richiamato le attenzioni dei giovanissimi presenti, su come meglio comportarsi per prevenire i rischi di infortunio in ogni ambiente, soprattutto in quello familiare e scolastico, coinvolgendo gli stessi in un vivace dialogo sulle loro esperienze vissute in merito. L’incontro, introdotto con la presentazione degli ospiti da parte della dirigente dell’istituto prof.ssa Alessandra Goffi, che ha sottolineato come già una analoga iniziativa era stata con successo realizzata nello scorso anno scolastico è stato altresì caratterizzato dall’intervento del Console Giorgio Fiori, il quale accompagnato per l’occasione dal segretario Alfredo De Marco e dal vice Console Alessandro Castelli ha “raccontato” ai ragazzi, con termini ed esempi di facile comprensione l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” istituita ben 100 anni fa, come si diventa Maestri del Lavoro e quindi l’impegno degli stessi “Maestri” a portare la loro esperienze di vita e di lavoro, nelle azioni di Testimonianza Formativa, in gran parte delle scuole di ogni ordine e grado. Al termine degli interventi, ai rappresentanti delle classi coinvolte sono stati consegnati dal Console e dagli altri Maestri formatori, gli Attestati di partecipazione che dai ragazzi sono stati particolarmente graditi e la stessa dirigente prof.ssa Goffi ha espresso tutto il proprio compiacimento per la lodevole iniziativa, che senz’altro andrà riprogrammata nello stesso istituto comprensivo per il prossimo anno scolastico 2024/2025.

