ASCOLI PICENO – Il Piceno Pop Chorus scalda i motori per la stagione estiva che vedrà impegnati gli 82 componenti in numerosi appuntamenti. La formazione del Presidente Sandro Avigliano ha riscosso un grande successo a Roma al Teatro Parioli-Costanzo esibendosi nella serata dedicata alla Giornata nazionale della sclerosi multipla con la terza edizione dello spettacolo “Sedotta e Sclerata”, dell’autore Casimiro Lieto.

Il conduttore Alessandro Greco, fresco di ritorno in Rai alla conduzione di “Unomattina estate”, non ha lesinato i complimenti al PPC, improvvisando anche un siparietto con la Maestra Giorgia Cordoni alla quale ha donato un mazzo di fiori in segno di riconoscenza. Dando il via alla serata, cui ha assistito fra gli altri anche il regista Giuseppe Piccioni, il numeroso e vivacissimo gruppo pop ha eseguito un estratto del proprio spettacolo, presentando poi in anteprima un medley di alcuni brani di Marco Mengoni che ha suscitato particolare ammirazione ed emozione tra i presenti.

Sul palco del Parioli si sono alternati diversi artisti da Francesco Baccini a Corrado Tedeschi a Diego Moreno e le Puppini Sisters, solo per citarne alcuni. Ileana Speziale, autrice del libro che dà il nome alla manifestazione, ha infine invitato alla riflessione sulla bellezza della vita da apprezzare in ogni circostanza. Il Piceno Pop Chorus dopo questa importante esperienza si proietta sull’estate in arrivo con concerti in Marche, Puglia e Lazio.

