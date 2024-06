Per i candidati sindaci e consiglieri ultimo appuntamento con la cittadinanza prima delle votazioni che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno

ASCOLI PICENO – Sarà il salotto cittadino di Piazza del Popolo a ospitare la tappa conclusiva della campagna elettorale del centrodestra per Marco Fioravanti.

Nel cuore del centro storico, venerdì 7 giugno, a partire dalle 19, Fioravanti e i candidati consiglieri delle liste in suo sostegno incontreranno la cittadinanza per un ultimo appuntamento.

Invece sarà Largo Crivelli la tappa conclusiva della campagna elettorale del centrosinistra per Emidio Nardini. Incontro alle ore 18, sempre di venerdì 7 giugno, con Nardini e i candidati consiglieri delle liste in suo sostegno per un ultimo confronto con i cittadini.

Poi sabato 8 e domenica 9 giugno sarà la volta delle votazioni nei seggi elettorali per decretare il sindaco di Ascoli Piceno.

