ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 380 del 8 giugno 2024 si ordina di istituire dalle ore 22:30 del giorno 17 giugno 2024 alle ore 07:00 del 18 giugno 2024, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione ad Ascoli della circolazione veicolare:

Piazza Viola

– divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati;

– la rimozione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico/area di cantiere, autorizzata alle ditte Caioni Costruzioni srl, Green Building srl, Turla Costruzioni srl;

– l’interdizione del transito veicolare sulla corsia nord di Piazza Viola con contestuale deviazione dello stesso, sulla corsia sud, con la realizzazione di un’idonea corsia di marcia mediante la collocazione di transenne, in modo da poter raggiungere in sicurezza Via Bonaccorsi;

Via dei Bonaparte

– divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati;

Autorizza in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3500 Kg posto in Corso V.Emanuele all’angolo di Via D. Alighieri a far proseguire i propri automezzi e non, di massa superiore, in direzione della Via Bonaparte e Piazza Viola presso il cantiere di cui trattasi. A far transitare in senso contrario di marcia in Via Bonaparte e Corso Vittorio E. (tratto ricompreso tra l’intersezione con Via Bonaparte/ Via D. Alighieri), i suddetti automezzi previo l’indispensabile interruzione momentanea della viabilità da effettuare a propria cura e spese, con l’ausilio movieri.

