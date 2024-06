L’argomento è dunque cruciale per chiunque operi nel pubblico, nell’ambito privato e nel Terzo Settore e che sia interessato alle numerose interconnessioni che il Pnrr e altri strumenti finanziari a disposizione nel nostro territorio possono generare

ASCOLI PICENO – Si svolgerà martedì 25 giugno l’ultimo laboratorio per il 2024 del progetto di formazione gratuita “Capacity Building Piceno”, pensato e realizzato per amministratori e classe dirigente del territorio, per rafforzare le competenze amministrative e migliorare la capacità di progettare e gestire lo sviluppo della comunità locale.

Appuntamento allora imperdibile il prossimo 25 giugno dalle ore 14:30 alle 18:30 presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione (Ascoli Piceno), con le tecniche laboratoriali di uno dei massimi esperti a livello nazionale di Partenariato Pubblico-Privato, il dottor David Vicario, della Struttura del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I partecipanti avranno l’occasione di approfondire e mettersi subito alla prova su un tema particolarmente attuale in questo periodo storico. Si parlerà infatti di competenze amministrative e sviluppo locale nella progettazione e costruzione di un Partenariato Pubblico Privato (PPP)”.

L’argomento è dunque cruciale per chiunque operi nel pubblico, nell’ambito privato e nel Terzo Settore e che sia interessato alle numerose interconnessioni che il PNRR e altri strumenti finanziari a disposizione nel nostro territorio possono generare, soprattutto per valorizzare il patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale che ci circonda.

Il laboratorio sarà in presenza ed è gratuito, come sempre nell’ambito “Capacity Building Piceno”. Sarà però necessaria l’iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_11vGdIMzqM1wX-4APNTdF6QrjG7mpksdWu_CCQjekBBhjA/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3K9VAHLZSM1IVlXC1hl9Ewc0uQ3vZirHYxBlbN4C1CZeaWzBXr1uKCpL4_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Per informazioni: [email protected]

Questi cicli di formazione gratuiti sono possibili grazie al progetto “Capacity Building Piceno”, promosso dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuto dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), e dalla Fondazione Carisap, in collaborazione con il Gal Piceno e con il Liceo “F. Stabili-E. Trebbiani”. Soggetto attuatore del laboratorio di co-progettazione è il Gal Piceno.

