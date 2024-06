CASTORANO – Un botta e risposta fra opposizione e Comune a Castorano in questi giorni.

Di seguito la nota stampa, giunta in redazione nei giorni scorsi, dal gruppo consiliare “Obiettivo Comune” con Bianca Speca, Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti.

La farmacia comunale è una partecipata al 100% del Comune di Castorano. Dalla sua istituzione nel 2006, durante il primo mandato del sindaco Franco Pezza, è stato nominato un amministratore il dottor Maurizio Marucci, tuttora in carica, che si occupa della sua gestione contabile e amministrativa. Per diversi anni dopo l’istituzione della farmacia comunale, si è verificato un via vai di farmacisti poiché il dottor Marucci, per il loro reclutamento, si era affidato ad un’agenzia interinale. Nel mese di ottobre del 2012, sempre tramite agenzia interinale, veniva assunto il dottor Leo Seghini. In questi anni il dott. Seghini ha stabilito un rapporto bellissimo con i cittadini di Castorano, gestendo in maniera esemplare la farmacia. Proprio in virtù dell’impeccabile servizio, riconosciuto pubblicamente dagli utenti della farmacia residenti e non, il dott. Seghini sperava che l’amministrazione Fanesi lo potesse stabilizzare, dopo anni di precariato. Per questo aveva chiesto espressamente all’amministratore Marucci e al sindaco Fanesi di poter essere stabilizzato. Dopo numeri incontri però il sindaco Fanesi ha deciso di non stabilizzare il dottor Seghini, che dal 23 giugno prossimo dopo 12 anni ininterrotti di servizio, lascerà definitivamente la farmacia di Castorano, per andare a lavorare presso il comune di Ascoli Piceno dove è risultato vincitore di un concorso pubblico.

Di fatto con tale scelta l’amministrazione Fanesi ha privato la comunità di un professionista esemplare, che tanto ha dato a Castorano e ai Castoranesi e che meritava certamente di essere stabilizzato. Il dott. Seghini negli anni si è meritato la fiducia e la stima degli utenti e dei cittadini di Castorano, che in questi giorni stanno esternando il loro malcontento e la loro incredulità per la scelta del sindaco Fanesi.

Come gruppo di opposizione Obiettivo Comune ci impegneremo a fare chiarezza su questa scellerata scelta, in tal senso è già stata predisposta una interrogazione, che priva la nostra comunità di un punto di riferimento fondamentale, che nei mesi scorsi aveva anche contribuito a far ottenere alla farmacia comunale, tramite Federfarma, un contributo di 50000 mila euro a fondo perduto per ampliarne i servizi. Ad oggi non c’è però traccia di questo progetto che prevede lo spostamento della farmacia comunale presso i locali della ex banca di proprietà del comune. È certamente finita l’epoca in cui la cittadinanza era all’oscuro di ciò che l’amministrazione comunale faceva o prometteva di fare. Il gruppo Obiettivo Comune, con i suoi tre consiglieri, vigilerà affinché i lavori di ampliamento della farmacia comunale vengano realizzati entro il termine previsto ossia il 31.12.2024 e che la stessa si doti entro il 24 giugno di un farmacista, che per professionalità e umanità, non faccia rimpiangere il dottor Seghini. In caso contrario non faremo mancare le nostre rimostranze sia al nuovo sindaco Rossana Cicconi, sia all’amministratore della farmacia il dottor Marucci. Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente il dottor Seghini per l’encomiabile servizio svolto in questi 12 anni.

Di seguito la replica congiunta del sindaco Rossana Cicconi e dell’ex primo cittadino Graziano Fanesi, giunta sempre in redazione nelle ultime ore tramite comunicato stampa.

Come dichiarato nelle ultime settimane, resta fermo l’impegno dell’amministrazione comunale, appena insediata, nel mantenimento e potenziamento dei servizi sul territorio, ed in particolare sulla Farmacia Comunale. È notizia di alcuni giorni fa che il dottor Seghini è risultato vincitore di un concorso in altro Comune ed ha, legittimamente, deciso di interrompere il suo rapporto. “Occorre ricordare – dichiara l’ex sindaco Graziano Fanesi, nei giorni scorsi pesantemente tirato in ballo dai consiglieri di opposizione – che il professionista risulta essere stato assunto tramite agenzia interinale da ormai diversi anni. Non è prerogativa dell’amministratore della Farmacia (il dottor Maurizio Marucci, ndr), del Sindaco e dell’amministrazione comunale e né tantomeno dei consiglieri di opposizione poter scegliere chi può essere il farmacista che possa ricoprire tale ruolo, a maggior ragione se a tempo indeterminato”.

“La società – spiega Fanesi, togliendosi più di un sassolino dalle scarpe -, essendo a partecipazione pubblica deve rispettare leggi e regolamenti in vigore ed eventualmente individuare tali collaboratori nelle modalità consentite. Dalle dichiarazioni degli ultimi giorni è facile notare come alcuni consiglieri di opposizione siano probabilmente abituati ad altre logiche e dinamiche inerenti posti di lavoro, ma la stabilizzazione del dipendente non è mai stata percorribile né da questa né da tutte le altre amministrazioni poiché la legge non lo ha mai permesso. Lo sforzo dell’ultima amministrazione è stato quello, assieme al fondamentale ruolo del professionista e di tutti gli attori coinvolti, di ampliarne i servizi e rendendo la società solida e sostenibile. Al dottor Seghini vanno quindi i migliori auguri per questo nuovo percorso che ha deciso di intraprendere ed i ringraziamenti per aver svolto il suo ruolo con serietà e dedizione soprattutto nel periodo più cupo dell’emergenza sanitaria”. “Occorre infine ricordare a tutti – conclude l’ex sindaco – che l’onore di ricoprire un ruolo in consiglio comunale implica studio, conoscenza della materia e soprattutto rispetto delle leggi, prima di poter fare dichiarazioni di qualsiasi genere o promuovere iniziative popolari che vanno contro la legge stessa. Come occorre ricordare che la campagna elettorale è terminata e che sulle diverse dichiarazioni infondate delle ultime settimane i cittadini si sono già espressi, destinando i consiglieri comunali di cui sopra tra i banchi dell’opposizione”.

A distanza di alcuni giorni dalla presa di posizione dell’opposizione, parla anche il sindaco Rossana Cicconi.

“Nel formulare i migliori auguri al dottor Seghini, a nome dell’Amministrazione comunale e miei personali, per il suo prossimo futuro lavorativo che auspico foriero di belle soddisfazioni, non é mia intenzione entrare in piccole diatribe di bottega che lasciano sempre il tempo che trovano.

Sulla Farmacia comunale, come abbiamo detto più volte in campagna elettorale e che ribadisco anche in questa occasione, abbiamo intenzione di investire molto, sia in termini di potenziamento del servizio, fiore all’occhiello di tutto il paese, che in termini strategici dal punto di vista politico/amministrativo”.

“Sono abituata a guardare sempre la luna – afferma caustica la Cicconi -, non certo il dito che la indica. Ció per dire che é la validità del progetto da salvaguardare, sarà la qualità delle risorse che riusciremo a mettere in campo per dare ai cittadini Castoranesi un servizio ancora più efficiente, contando anche sull’investimento per l’ammodernamento e ampliamento dei locali, le basi su cui ci misureremo. Su questo e solo su questo mi piacerebbe discutere e confrontarmi con l’opposizione, che auspico possa fare bene il proprio lavoro, ed é su questo che mi piacerebbe fossimo giudicati quando sarà il momento. Tutto il resto sono chiacchiere, buone solo per trascorrere cinque minuti davanti al bar”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.