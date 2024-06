Polizia Locale di Ascoli Piceno, pubblicato il bando di concorso per 2 posti da agente. Tutte le informazioni sulla procedura concorsuale sono disponibili accedendo al Portale del Reclutamento Inpa e sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire esclusivamente mediante procedura telematica. Oltre all’eventuale prova preselettiva, sono previste una prova di efficienza fisica, una prova scritta e una prova orale con accertamenti psico attitudinali.

Controllo del territorio e rafforzamento della percezione di sicurezza nei cittadini, questi sono gli obiettivi dell’amministrazione Fioravanti che si appresta a potenziare la polizia locale. La Caserma Dionisi consta attualmente di soli 39 operatori. L’imminente conclusione della procedura di armamento, la predisposizione di nuovi innovativi servizi, l’auspicabile istituzione del servizio H24, nel rispetto dell’Accordo Quadro tra Ministero dell’Interno e Anci, suggeriscono precise scelte di investimento in termini di sicurezza. In linea con gli obbiettivi del documento unico di programmazione, all’amministrazione comunale risponde con la pubblicazione di un bando la cui graduatoria potrebbe rivelarsi utile per procedere ad eventuali scorrimenti al fine di sostituire numerosi operatori di polizia prossimi al pensionamento.

I risultati ottenuti dal Corpo sotto il coordinamento della Comandante Dott.sa Patrizia Celani, nel primo semestre 2024, sono degni di nota avendo garantito, nonostante la situazione di carenza di organico, un controllo del territorio a trecentosessanta gradi nelle materie di specifica competenza con l’ottenimento di importanti risultati ed apprezzabili indici di gradimento da parte della cittadinanza.

Tutte le info https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24327

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.