CASTORANO – Il Comune di Castorano presenta la sua Dama del Castello per la Quintana del 13 luglio: la quarantatreenne Vittoria Ciampanella.

Vive da sempre a Castorano, è un’igienista dentale libera professionista e ricopre anche il ruolo di presidente della Pro Loco del paese.

“Sono stata sorpresa e anche molto entusiasta per la proposta – commenta Ciampanella – Partecipare alla Quintana è davvero un onore per tutti, e per quanto mi riguarda, come presidente dell’associazione, mi rende ancora più fiera il fatto che la rievocazione storica ascolana esprima quel legame tra territorio e tradizioni, ovvero quei principi che muovono proprio le Pro Loco”

Vittoria Ciampanella ricoprirà per la prima volta un ruolo nella Quintana, ma l’abito da dama di Castorano l’aveva già indossato durante una rievocazione storica a Castorano di circa 12 anni fa, quando la Pro Loco organizzò una cena medievale.

“Il nostro obiettivo futuro come associazione – approfitta Ciampanella – sarà quello di includere nell’evento Castorano borgo aperto (che si terrà il 27 e 28 luglio) anche una cena medievale. Per questa edizione, che sarà un banco di prova, ci sarà la parte espositiva, con artisti e artigiani locali, e stand gastronomici”.

