OFFIDA – In 10 anni Offida è stata il palcoscenico di 112 compagnie e 811 repliche di spettacoli e dal 12 al 14 luglio torna di nuovo l’International Fof (Figura Offida Festival) con 10 nazioni rappresentate da 24 compagnie e la consueta parata. Spettacoli dalle ore 18 di ogni giorno.

“Un’iniziativa in cui l’Amministrazione comunale crede fortemente – commenta l’assessora Marica Cataldi – di richiamo locale e nazionale. Avvicina le età, grandi e piccini. Inoltre, il Fof crea una rete tra i cittadini di Offida”.

“Questa sarà un’edizione importante – dichiara Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco di Offida che organizza il festival – Quando ci siamo misurati su questa idea, non pensavamo di arrivare a questo punto. Ma il Fof si è subito affermato e, nel tempo, cresciuto. Nonostante gli anni difficili caratterizzati dal terremoto prima e Covid poi. Per questa decima edizione siamo contenti di avere di nuovo la direzione artistica diretta”.

Tra le novità, ci saranno due spettacoli itineranti, due spettacoli di installazioni esperenziali e un artista che farà caricature. Tra le nazionalità, per la prima volta ci sarà anche la Francia.

“Avremo una buona rappresentanza di clown, teatro di figura, acrobatica e giocoleria – aggiunge Remo Di Filippo della compagnia Di Filippo Marionette (direzione artistica). Daremo spazio a compagnia locali come 7-8 chili, Ermelinda Coccia e la Formazione C.A.O.S e anche noi faremo uno spettacolo. Come ogni anni ci sarà il premio Alfredo Tassi che vincerà la compagnia sorteggiata che dovrà tornare l’anno prossimo”.

Quest’anno tornerà la parata del sabato e per questo dal 5 luglio (e poi il 6-8-9 e 10) partiranno i laboratori Fof, che si terranno nella Sala polivalente dei Frati Cappuccini di Offida. Solo lunedì 8 luglio saranno aperti a bambini dai 4 ai 6 anni (9:30-11.30), mentre tutti i giorni dalle 17 alle 19 per i sette-dodicenni (il burattino costruito è uguale per tutti i giorni, basta scegliere una data).

Il modulo per l’iscrizione è scaricabile sul sito e le pagine social del Fof. Inoltre, nei giorni del festival ci sarà la possibilità di partecipare al contest fotografico.

“La squadra del Fof è cresciuta– precisa Rhoda Lopez, della Di Filippo Marionette (direzione artistica) – dall’anno scorso io e Remo possiamo fare affidamento su Riccardo Marinelli, Ermelinda Coccia e Alessia Mariani a cui siamo legati da una profonda amicizia”.

“Dire una cosa originale sul Fof è complicato e, a pensarci bene non serve – conclude il sindaco Luigi Massa – Perché il Fof è Offida. Un’iniziativa che in questi 10 anni si è dimostrata un connubio di resilienza e capacità di accoglienza. Con una capacità attrattiva anche nei confronti di compagnie internazionali per cui la partecipazione del pubblico è un elemento dello spettacolo. Il respiro internazionale del Fof rende orgogliosa tutta Offida i cui cittadini interagiscono mettendosi in moto tramite il volontario”.

Ecco le compagnie per l’edizione 2024 del Fof:

Kujira – Centre Titelles Lleida; Wind Horses- Pantao; Sketchartist.eu; Ensemble Kroft GbR; C.A.O.S; Zero en Conducta; 7-8 Chili; Compaňía Roberto White; Corporacíon Artes Negro; Autoportante; Circostanze_Silvia Valenti; Teatrino di Puck; Les Goulus; Duo Meroni Zmboni- Collettivo Clown; Mr. LO’s Paper Show; Janna Wohlfarth; Rufino Theater; Ermelinda Coccia; Sebastian Burrasca; El Bechin; Di Filippo Marionette; Umami Dancetheatre; Piero Massimo Macchini; Tridiculous.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.