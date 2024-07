Lei è Maria Grazia Clerici, figlia di Giovanni e nipote di Luigi, figure storiche della lavorazione delle carni e, in generale, della gastronomia ascolana. In bocca al lupo per questa nuova avventura

ASCOLI PICENO – Una giovane imprenditrice e una nuova attività, nel segno di una tradizione familiare iniziata nel primo dopoguerra e, da allora, mai interrotta. Lei è Maria Grazia Clerici, figlia di Giovanni e nipote di Luigi, figure storiche della lavorazione delle carni e, in generale, della gastronomia ascolana. A partire da questo primo weekend di luglio Maria Grazia arricchirà l’offerta commerciale del centro storico ascolano con la ‘Salsamenteria MaClè’, in piazza Arringo.

Le parole d’ordine sono le stesse che hanno accompagnato negli anni nonno Luigi e papà Giovanni: perseveranza nel lavoro e prodotti, locali, di qualità.

“Sono felicissima di poter esprimere la mia passione in questa attività – commenta Maria Grazia, da tempo impegnata nella macelleria di famiglia a Porta Cappuccina – Da sempre amo lavorare con i migliori prodotti del territorio, mettendo in pratica le ricette della tradizione con le olive, i cremini e con tanti altri piatti. Da oggi lo farò in un’attività tutta mia e posso assicurare che darò tutta me stessa, portando tutta l’esperienza maturata negli anni”.

“Oltre alle olive e alle altre prelibatezze del fritto misto prepareremo anche dei primi, molto selezionati – prosegue la titolare – Infatti, per via del fatto che useremo esclusivamente prodotti freschi, avremo ogni volta solo il ‘primo del giorno’, che potrà essere consumato sul posto o portato via. In generale, tutto ciò che cucineremo potrà essere preso anche da asporto”.

“Non mancheranno gli aperitivi – conclude Maria Grazia Clerici – ma sempre nel segno della tradizione: niente cocktail, solo birre artigianali, vini locali di qualità e, immancabile, lo spritz. Vi aspettiamo in piazza Arringo!”.

