ASCOLI PICENO – Nel mezzo delle vicende societarie ancora tutte da definirsi, ecco il primo impegno ufficiale della nuova stagione per i bianconeri.

Domenica 11 agosto, l’Ascoli affronterà il Gubbio nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 21:00 al Del Duca di Ascoli.

I bianconeri sono inseriti nel gruppo 3 insieme a: Pineto, Giugliano, Vis Pesaro, Ternana, Latina, Pontedera, Casertana, Arezzo, Pianese, Perugia, Campobasso, Pescara e Gubbio.

Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore. La vincente di Ascoli-Gubbio affronterà in trasferta al secondo turno la vincente di Vis Pesaro-Arezzo.

Le gare del secondo turno eliminatorio saranno programmate nella giornata di sabato 17 e domenica 18 agosto.

