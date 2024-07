ASCOLI PICENO – Sono riprese le lezioni estive gratuite di yoga che si svolgono davanti alla chiesa dell’Annunziata.

Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute” realizzato da Cooperativa DLM col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Dopo 3 lezioni l’iniziativa ha dimostrato ancora una volta l’apprezzamento dei cittadini visto che sono già 175 le persone di ogni età coinvolte.

Le lezioni, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgeranno fino al 31 agosto ogni giovedì dalle 19 alle 20 (tranne il giorno di Ferragosto) e ogni sabato dalle 8 alle 9.

La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio).

Sono in continuo aumento gli studi scientifici che evidenziano i benefici per la salute derivanti dalla pratica regolare dello yoga come ad esempio l’aumento della flessibilità, il miglioramento della forza, la tonificazione di tutti i muscoli e un miglioramento del sistema cardiovascolare.

Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.

