Una gara di cucina in stile Masterchef condotta Francesca Romana Barberini (speaker di Rds e protagonista in televisione in vari programmi televisivi dedicati alla cucina) che vedrà protagoniste sei persone in piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento sociale ed enogastronomico molto sentito nella città delle Cento Torri.

Oggi, 9 luglio, al Caffè Meletti di Ascoli Piceno si è svolta la conferenza stampa di lancio di Autoctoni Gourmet e l’evento stesso che si terrà mercoledì 10.

Sono stati svelati i dettagli della nuova edizione del contest enogastronomico in cui si mettono in gioco influencer e giornalisti.

Sono intervenuti il Presidente di Camera Marche (ente che promuove il progetto per il tramite della sua Azienda Speciale Linfa) Gino Sabatini, il Direttore Consorzio Vini Piceni Armando Falcioni, Francesca Romana Barberini conduttrice di Autoctoni Gourmet 2024 ed esperta gastronomica, l’assessora al Bilancio Francesca Pantaloni del Comune di Ascoli. Interventi anche da parte di Simone Capecci, presidente del Consorzio Tutela Vini Piceni, e Simone Mariani, presidente di Linfa, azienda speciale dell’agroalimentare della Camera di Commercio Marche.

La presentazione è stata occasione per fare un focus sulla produzione della DOCG picena Offida Pecorino ed è seguita pure una gustosa degustazione con i presenti.

Autoctoni Gourmet è un format originale e fuori dagli schemi che promuove le peculiarità dei vini DOC E DOCG e della gastronomia marchigiana attraverso l’abbinamento con i piatti d’autore della cucina italiana.

Armando Falcioni apre la conferenza: “E’ la prima edizione all’aperto, in piazza. Una rassegna aperta al pubblico con l’intreccio fra chef, giornalisti e futuri cuochi. Ci sarà anche la diretta televisiva, la preparazione dei piatti avverrà in tempo reale. Ovviamente focus anche sulla DOCG picena Offida Pecorino. Un vino da rilanciare e promuovere insieme al DOC. Abbiamo pensato ad una kermesse diversa, più coinvolgente, siamo molto motivati”.

Dopo due annualità nei locali di una chef academy locale, l’evento si affaccia nel luogo simbolo di Ascoli e delle Marche ovvero lo storico Caffè Meletti nella piazza del Popolo. Qui si riaccenderanno i fornelli di Autoctoni Gourmet, mercoledì 10 luglio, quando la talent competiton sarà nel capoluogo piceno per assegnare il titolo del miglior food&winepairing con i prodotti della gastronomia marchigiana e l’Offida Pecorino DOCG.

Francesca Pantaloni dichiara: “Complimenti a tutti gli organizzatori per questo format innovativo. E’ importante coinvolgere i cittadini anchenelle manifestazioni enogastronomiche. La nuova, ma anche la vecchia, amministrazione ha sempre creduto in questi progetti volti a promuovere le eccellenze del territorio a tutta la comunità”.

Dopo quattro edizioni promosse e trasmesse online, anche sul sito di Repubblica, il format torna con logo e claim rinnovati ad un mood più tradizionale con una diretta televisiva dallo storico Caffè Meletti di Ascoli nella piazza del Popolo dalla quale sarà possibile anche per il pubblico dei curiosi assistere alla competizione. Per la prima volta il format sarà trasmesso in diretta sul canale 10 del digitale terrestre di Tv Centro Marche.

Una gara di cucina in stile Masterchef condotta Francesca Romana Barberini (speaker di Rds e protagonista in televisione in vari programmi televisivi dedicati alla cucina) che afferma: “Sono felicissima di raccontare Ascoli, il Piceno e tutte le storie del territorio insieme agli esperti locali. Per me la città, come le Marche, sono una continua scoperta. Mi piace molto stare qui, si mangia bene e ci sono tante attività per i turisti e i cittadini. In gara ci saranno veri talenti, persone che conoscono cibi e vini, ed avranno al loro fianco cuochi importanti e anche gli studenti dell’Accademia Chef di San Benedetto. Nei piatti ci sarà l’abbinamento con il DOCG Offida Pecorino”.

La gara vedrà protagonisti sei content creator che si cimenteranno nella preparazione di una ricetta dello chef stellato Luca Marchini di Modena del Ristorante L’Erba del Re, assistiti da una brigata di studenti dell’Accademia Chef di San Benedetto del Tronto, lo stellato guiderà i concorrenti nella preparazione di uno dei suoi “signaturedish”: lo Spaghetto, Brodo di Acciughe, Stracciatella, Scorza di Limone, Fondo Bruno di Pesce, da realizzare con una selezione di ingredienti marchigiani, proposto in abbinamento con l’Offida Pecorino DOCG, protagonista dell’evento.

Ad ogni content creator verrà chiesto di realizzare reels e stories la sera prima dell’evento nel corso di una cena con gli sponsor nel ristorante dell’Hotel Il Casale di Colli del Tronto e il giorno dopo, nel Caffè Meletti durante la gara e dopo l’evento per il follow-up. Il focus sarà dedicato al patrimonio enogastronomico marchigiano per dare vita a contenuti di valore in grado di comunicare questo territorio e le sue qualità distintive.

Insieme a Luca Marchini, Antonio Paolini e Leonardo Romanelli, esperti gastronomici di livello nazionale in veste di giurati, accompagneranno i partecipanti in questa gara che decreterà la migliore interpretazione in grado di esaltare le caratteristiche delle produzioni marchigiane. Un esperto sommelier sarà invitato a presentare la DOCG protagonista e aspettare che la giuria di esperti si pronunci sul vincitore.

I protagonisti della gara sono Laura Masi, Teresa Balzano, Emanuele Trono, Matteo Maria Micotti, Nunzia Bellomo e Flavia Priolo.

Gino Sabatini prosegue: “Le Marche sono diventate negli ultimi anni una destinazione turistica ed enogastronomica in grado di posizionarsi nei mercati più evoluti sia in Italia che all’Estero. Sono soprattutto i borghi antichi dell’entroterra, insieme alle molte specialità tipiche e tradizionali del comparto alimentare e vitivinicolo a valorizzare l’offerta multi-prodotto di una regione che offre mare, monti e luoghi d’arte insieme ad una diffusa qualità della vita. E’ fondamentale oggi riuscire a comunicare questi valori ad un pubblico molto attento ai temi della salute, della salubrità dell’ambiente e dell’eccellenza del gusto. La promozione di un territorio va fatta a 360 gradi, impossibile scindere i comparti. Camera Marche sostiene uno sviluppo integrato con riguardo particolare al collegamento costa-entroterra, anche tramite misure come il bando borghi”.

Simone Capecci aggiunge: “La scelta dell’Offida Pecorino DOCG non è casuale visto che la promozione di una delle nostre denominazioni di punta, tra l’altro la DOCG più diffusa delle Marche, è quella di evidenziare l’origine picena del vitigno che a partire dagli anni ’80 fu riscoperto alle faide del Monte Vettore e portato più a valle dove si valutò il suo adattamento che fu il primo passo del suo seguente successo”.

Simone Mariani conclude: “Autoctoni Gourmet è una modalità di promozione e informazione che intendiamo sfruttare per la programmazione delle nostre azioni future. Siamo convinti che attraverso questa tipologia di format, sfruttando soprattutto la potenzialità di tutti i canali di comunicazione, possiamo intercettare l’attenzione delle generazioni Z connettendoli con il nostro territorio d’origine ed appassionare un vasto pubblico di gourmet grazie alla formula dell’infotainement”.

L’iniziativa sarà anche occasione per valutare come il nostro Pecorino abbia nel tempo avuto una evoluzione attraverso oculate operazioni sia in vigna che in cantine per riscoprire anche la sua eleganza e versatilità oltre che la risaputa importanza e longevità già recentemente apprezzata all’ultimo Vinitaly attraverso una “verticale” di ben sedici annate, evento particolarmente raro, se non un unicum, per una denominazione a base di vino bianco.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.