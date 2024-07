ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione del concerto dell’evento “Spettacolo musicale Russell Crowe & The gentlemen barbers” in programma per le ore 21.00 del 11 luglio p.v. in Piazza del Popolo

– ditta Felici srl (Rup Silvia Giacomini), per cantiere in Piazza del Popolo e Via del Trivio, è vietata qualsiasi movimentazione con gru o altri mezzi dalle ore 14:00 del 10 luglio p.v. alle ore 16:00 del 12 luglio p.v..;

– divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma lato Ovest (tratto adiacente il monumento) con contestuale riserva di sosta per i veicoli in uso all’organizzazione dell’evento. Gli autorizzati dovranno esporre in maniera ben visibile sul cruscotto la presente ordinanza;

– divieto di sosta con rimozione coatta in Via Cino e Lillo del Duca (intersezione con Corso Trento e Trieste) ambo i lati , per permettere le manovre di accesso ai mezzi diretti in piazza del Popolo (nr. 03 veicoli) impiegati nell’allestimento e successivo disallestimento;

– spostamento capolinea dell’Agenzia Robles di Corso Mazzini ( ex Sisley) in Piazza Simonetti spazio antistante ex edicola;

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 452 del 09 luglio 2024 l’Amministrazione comunale ordina, al fine di consentire lo svolgimento della Giostra della Quintana di luglio 2024 e degli eventi collegati:

1) nella giornata di venerdì 12 luglio 2024, in occasione della manifestazione “Saluto alla Madonna della Pace”:

– rimozione totale delle occupazioni concesse agli esercizi commerciali che insistono in via Cino del Duca, compresa l’occupazione dell’attività ad insegna “Pizza Spicchio” – Ditta Spagna Maria Grazia P.IVA 02424580443 sita in Piazza del Popolo, 29, via Cairoli e P.zza Ventidio Basso (tutta), dalle ore 18:00 fino alla fine della manifestazione.

– riduzione occupazione di 2 mt di tutte le attività che insistono su Piazza del Popolo, via Trivio, tratto da Loggia dei Mercanti a via Ceci, per il passaggio del corteo dalle 18,30 fino a fine manifestazione;

2) nella giornata di sabato 13 luglio 2024, in occasione della manifestazione della Quintana:

– rimozione totale delle occupazioni concesse alle attività che insistono sulle seguenti Vie o Piazze dalle ore 15.00 fino al termine della manifestazione della Quintana e, in particolare per gli esercizi che insistono su Piazza Ventidio Basso, via Cairoli, via Trivio, Piazza del Popolo, Via Cino del Duca, Piazza Arringo, Corso Vittorio Emanuele, via G. Pascoli