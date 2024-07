CASTIGNANO – A Castignano l’estate non è solo musica rumorosa e birra gelata. Vi sono anche momenti dedicati alla riflessione e alla cultura. Così la settimana dal 16 al 20 luglio la rassegna dal titolo ambizioso, Serate d’Autore, propone una molteplicità eterogenea di appuntamenti ed incontri, proiezioni e spettacoli che si svolge in due angoli suggestivi del centro storico: l’anfiteatro di Piazza Sante Scaramucci e l’orto della Chiesa di Santa Maria del Borgo.

Dunque a partire da Lunedì 16 luglio, alle ore 21.00 presso l’incantevole location de l’orto di Santa Maria si inizierà con un incontro con la storica ascolana Lella Palumbi che ci racconterà degli scontri tra Guelfi e Ghibellini che hanno visto coinvolti Ascoli e Castignano per il predominio del territorio; a seguire la proiezione del film Dante (2022) diretto da Pupi Avati, interpretato da Sergio Castellitto e ispirato alla vita di Dante Alighieri, il guelfo più famoso d’Italia, che poi Ugo Foscolo ha definito il ghibellin fuggiasco.

Il 17 luglio, a dispetto della scaramanzia, sarà presentato in anteprima nazionale il libro di Andrea Fioravanti, critico e docente perugino, cresciuto a Castignano ed immerso nelle tradizioni del Comune Piceno, Il fuoco e la cenere. I moccoli e la storia del carnevale da Roma a Castignano, Morlacchi editore, che a partire dalla suggestiva sfilata castignanese dei moccoli, ripropone un viaggio storico alla ricerca delle origini della festa del carnevale e poi via via si immerge sempre più nel carnevale romano fino ad incontrare i moccoletti e a raccontarli con le parole di scrittori ed artisti del tempo. A parlare del libro, con l’autore ci saranno lo scrittore record di vendite di gialli storici, Giulio Leoni, che ha curato la prefazione al libro e lo storico Alessandro Poli. La serata sarà coordinata da Cristina Carlini e durante l’incontro saranno letti stralci del libro. A seguire un piccolo fuori programma a sorpresa.

Giovedì 18 luglio si inizia presto. A partire dalle 18 nell’anfiteatro di Piazza Scaramucci uno spettacolo teatrale per bambini dal titolo evocativo Il circo delle favole, da un’idea di Maurizio Stammati a cura della compagnia teatrale di Formia del Teatro Bertolt Brecht. La sera alle 21.00 invece sarà il cinema a farla da padrona, nell’Orto di Santa Maria dove si svolgerà la proiezione del film di un vecchio amico castignanese, Riccardo Milani, che con il suo Il posto dell’anima, interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele racconta le difficoltà dei piccoli borghi dell’entroterra.

Venerdì 19 luglio, non ce ne vogliano gli altri, ma è certamente la serata più importante dell’intera settimana. Alle 18 ci sarà la conferenza stampa per annunciare il tanto atteso tema di Templaria festival 2024. Le maledette parti. Lo scontro tra guelfi e ghibellini sarà l’argomento della prossima edizione della rievocazione storica più importante del nostro territorio. Alla presenza delle autorità, il sindaco Fabio Polini, il presidente della Pro Loco Eros Iacoponi, della direttrice artistica Isabella Pasqualini, avverrà l’incontro con i giornalisti che vedrà anche la presenza straordinaria di un ospite d’eccezione, Matteo Saudino, alias BarbaSophia, lo YouTuber più intellettuale del panorama italiano che con Alessandro Barbero si contende lo scettro di rock star della storia. Alle 21.00 infatti, intervistato da Andrea Fioravanti, il Professor Saudino affronterà il conflitto fratricida tra guelfi e ghibellini e il suo parallelismo con le attuali guerre civili.

Sabato 20 luglio gran finale con il Primo festival bandistico Internazionale, che a partire dalle 18 vedrà sfilare per le vie del borgo le bande e le majorette, per una festa colorata di cui questo piccolo comune e tutto il territorio ha davvero bisogno. Alle ore 21.00 un concerto finale in piazza Umberto I con le bande dei vari territori dirette da maestri internazionali che eseguiranno brani originali del loro paese di provenienza.

