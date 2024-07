CASTIGNANO – Conto alla rovescia per un evento molto atteso nel Piceno.

La Pro Loco di Castignano ha indetto una conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 di Templaria Festival, venerdì 19 luglio alle ore 18, presso l’Anfiteatro in Piazza Scaramucci a Castignano. Interverranno il Presidente della Pro Loco di Castignano Eros Iacoponi, la Direttrice Artistica Isabella Pasqualini, il Sindaco Fabio Polini e il docente di Estetica, Storia, Filosofia e Storico del cinema Andrea Fioravanti, nonché coordinatore culturale del Festival.

Alle 21, è inoltre prevista la conferenza spettacolo del Professor Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, dedicata proprio al tema di Templaria.

L’incontro con la stampa e con la comunità del territorio è convocato con l’obiettivo di presentare la 33esima edizione di Templaria Festival che vede come protagonista lo scontro tra guelfi e ghibellini: uno degli snodi più importanti della storia del basso medioevo, perché da anni il Festival vuole riflettere su argomenti del passato anche in termini di attualità. Quello degli scontri fratricidi è un dramma che coinvolge il nostro presente. Tanti sono i focolai di guerra che infiammano il mondo in questo tragico momento storico. Molti di questi conflitti assomigliano alla feroce guerra civile tra seguaci del papato e seguaci dell’impero, guerra che mise a ferro e fuoco il nostro Paese durante l’epoca comunale.

Le analogie con l’attualità non si limitano al conflitto ma ne riguardano anche le ragioni. Così come nel caso della contrapposizione tra guelfi e ghibellini, le cause della stragrande maggioranza delle guerre in essere sono tutt’altro che ideologiche. Templaria Festival quest’anno cercherà tra le pietre millenarie del centro storico di far rivivere il feroce scontro che vide Castignano in prima linea combattere in quelle maledette parti che dividevano la società.

