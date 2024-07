ASCOLI PICENO – Il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con Fondazione San Giacomo della Marca, Fondazione per la Sussidiarietà e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, presentano la prima edizione del corso di perfezionamento “Approcci e contributi innovativi per lo sviluppo territoriale”.

Obiettivo del corso è preparare figure professionali che possano essere impiegate come manager o consulenti di imprese, enti pubblici, enti di sviluppo regionale e altre organizzazioni che operano nei territori in una logica di sistema.

Il corso prevede docenze di eccellenza con la collaborazione sia di docenti di rinomate università italiane (Università Bocconi e Università Sacro cuore, ecc.) sia di manager di importanti imprese italiane e alti dirigenti pubblici e prevede 100 ore di didattica, pari a 10 CFU. Le lezioni verranno erogate prevalentemente in modalità streaming (online), mediante collegamento alla piattaforma Teams, ma anche in modalità ibrida (online e in presenza), e si svolgeranno in un arco temporale di quattro mesi, con inizio indicativamente previsto entro il mese di dicembre 2024 e secondo un calendario che sarà comunicato ai candidati.

Il corso ha un costo di iscrizione pari a € 2.000,00.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, riconoscendo la finalità di interesse pubblico e l’utilità sociale del progetto, mette a disposizione la somma necessaria per l’attribuzione di 10 (dieci) borse di studio, ognuna per l’ammontare di € 2.000,00.

L’erogazione delle borse di studio avverrà ad esito della pubblicazione di apposito bando a cura dell’Università Politecnica delle Marche, che provvederà alla valutazione delle candidature pervenute e alla relativa graduatoria.

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti: laurea triennale; laurea a ciclo unico previgente DM 509/99 o laurea specialistica o laurea magistrale; residenza in uno dei Comuni indicati all’articolo 3 dello Statuto della Fondazione (https://www.fondazionecarisap.it/wp-content/uploads/2021/05/Statuto_Fondazione-Carisap_2016.pdf).

Gli interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 13 settembre 2024 compilando l’apposita modulistica disponibile al link: https://forms.gle/pKMMshrLvsqwxnDq8 e allegando la seguente documentazione:

Copia di un documento di identità in corso di validità; CV ed eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese; Documentazione attestante l’avvenuto conseguimento di una laurea triennale ovvero di una laurea a ciclo unico previgente DM 509/99 o laurea specialistica o laurea magistrale; Lettera motivazionale.

È possibile contattare gli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il lunedì, martedì e mercoledì mattina al seguente recapito telefonico: 0736 248711, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected].

