Piazza del Popolo in delirio dopo le dichiarazioni ad inizio concerto dell’attore e artista neozelandese

ASCOLI PICENO – Poco dopo l’avvio del concerto di Russell Crowe, con la sua band The Gentlemen Barbers, stasera 11 luglio ad Ascoli in piazza del Popolo, l’ex Gladiatore ha rilasciato una dichiarazione che ha mandato in estasi la folla accorsa all’evento.

Russell Crowe dichiara: “Il mio antenato Luigi Ghezzi è andato via, tanto tempo fa, da Ascoli e non è più tornato. Ma io stasera sono tornato a casa e sono ascolano!!!”.

Una dichiarazione d’amore verso la città delle Cento Torri che, ovviamente, ha fatto la felicità dei presenti.

Ricordiamo che secondo le carte dell’archivio di stato, l’avo di Russell Crowe pare sia originario di Fidenza in provincia di Parma ma l’attore in più occasioni ha dichiarato di avere delle carte che dicono che Luigi Ghezzi al suo arrivo dall’altra parte del mondo abbia dichiarato di giungere da Ascoli.

In ogni caso possiamo dire che comunque ormai lo si può considerare una sorta di ascolano adottato, in attesa di ulteriori conferme sulla vera origine del suo antenato Luigi Ghezzi.

