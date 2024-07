Primi arrivi in casa bianconera, due centrocampisti per mister Carrera

ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 con opzione le prestazioni sportive del centrocampista Simone Campagna.

Nato il 21 ottobre 2002 a Bologna, città che lo cresce calcisticamente nelle giovanili rossoblù, Campagna è reduce dalla stagione al Ravenna, dove ha collezionato nel campionato di Serie D 29 presenze, 3 gol e altrettanti assist. In precedenza ha militato nelle file del Corticella, squadra bolognese di Serie D, totalizzando in campionato 32 presenze, 7 gol e 3 assist. In entrambe le esperienze ha centrato e vinto i Play Off di Serie D gir. D.

Acquisito anche a titolo temporaneo con opzioni le prestazioni sportive di Marco Bertini. Nato il 7 agosto 2002 a Roma, Bertini è un mediano, abile nel palleggio e nella gestione della palla. E’ cresciuto nel settore giovanile della Lazio – è stato anche capitano della Primavera – finché Simone Inzaghi non lo fa esordire in prima squadra nel match esterno col Sassuolo il 23 maggio 2021. Nella stagione 2022/23 Mister Sarri lo aggrega stabilmente nel team biancoceleste convocandolo in 22 occasioni e premiandolo con l’ingresso in campo nell’ultima giornata di campionato con l’Empoli.

L’anno seguente, nella s.s. 2023/24, va a farsi le ossa nel campionato di C e veste la maglia della Spal. A Ferrara colleziona 14 partite realizzando due gol, uno alla Juventus Next Generation e l’altro al Sestri Levante.

