ASCOLI PICENO- Al via oggi al Picchio Village il raduno ufficiale dell’Ascoli Calcio 1898 agli ordini di mister Carrera.

La società comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 con opzione le prestazioni sportive di Mattia Tirelli. Nato a Gavardo (BS) il 30 giugno 2002, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Feralpisalò con cui esordisce, ancora sedicenne, in prima squadra nel campionato di Serie C nella s.s. 2018/19. Resta coi gardesani fino a gennaio 2022 con una parentesi di sei mesi, a gennaio 2021, nella Primavera della Fiorentina, con cui vince la Coppa Italia di categoria. In Serie D ha vestito le maglie di Real Calepina, Brusaporto e Ravenna, squadra quest’ultima con cui nella stagione scorsa ha totalizzato 13 gol e 6 assist e vinto i Play Off.

video e foto Ascoli calcio

https://youtu.be/1Im5uzL-N9c

