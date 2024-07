E’ stato firmato a Roma da Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, e da Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale per le operazioni finanziarie

ASCOLI PICENO – La Banca europea per gli investimenti (BEI) rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore della ricostruzione e messa in sicurezza delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 annunciando l’approvazione di un pacchetto finanziario da ulteriori 2 miliardi di euro.

L’accordo sui progetti per garantire che queste risorse aggiuntive siano veicolate ai beneficiari finali seguendo i requisiti di sostenibilità e sicurezza richiesti dalla BEI è stato firmato a Roma da Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, e da Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale per le operazioni finanziarie della BEI.

