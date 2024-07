OFFIDA – “Con questo festival ci allontaniamo dal centro storico e ci addentriamo nel quartiere di Borgo Miriam. A Offida tutto il territorio è protagonista”, con queste parole l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi, annuncia la nuova edizione del Baf (Bivio Art Festival) del 24 e 25 luglio. Nella prima serata di esibiranno I Soci, poi sarà il turno di Neri Marcorè.

“Il Baf – continua Cataldi – nasce quel gioco di squadra che si crea tra le associazioni e l’Amministrazione. Ci tengo a sottolinearlo perché non è scontato”.

Marco Spaccasassi, dell’associazione Ricreativa Miriam che organizza il festival, sottolinea che questa è l’ottava edizione: “Portiamo l’arte, spesso percepita come qualcosa di distante, nel cuore del parco di Borgo Miriam. Uniamo musica e pittura in un’esperienza unica: una tela dipinta in due giorni prenderà vita davanti agli occhi dei partecipanti. L’obiettivo che ci prefissiamo è rendere vivace il quartiere durante tutto l’anno. Dopo il Carnevale, infatti, ci incontriamo regolarmente, dai bambini agli adulti, per organizzare il festival”.

Martina Mercolini, nell’associazione dal 2017, osserva con piacere la crescente varietà di persone coinvolte nell’organizzazione e aggiunge: “È straordinario vedere come il festival riesca a portare ad apprezzare e valorizzare il nostro quartiere”.

“L’iniziativa è cresciuta negli anni – conclude il sindaco Luigi Massa – diventando un’importante occasione di promozione territoriale, culturale e sociale. Ha riunito tante persone disposte a dedicare il proprio tempo e impegno alla collettività di Offida. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Ricreativa Miriam e a tutti i volontari che, con dedizione, rendono possibile questo evento”.

Intorno al Baf gira l’arte: il manifesto dell’evento è stato realizzato da Davide Pizi, inoltre, in un’ottica di sostenibilità, saranno utilizzati bicchieri riciclabili decorati con un disegno di Valeria Colonella.

Il festival è a ingresso gratuito e dalle 18:30 di ogni giorno si potrà cenare. Tra le novità di quest’anno, anche i panini gourmet dello chef Riccardo Amabili, che promettono di deliziare i palati dei partecipanti.

