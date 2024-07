ASCOLI PICENO – Di seguito la risposta ufficiale della Ferinvest Italia Srl della Famiglia Pulcinelli, attualmente in possesso del 90% delle quote dell’Ascoli Calcio, all’offerta di acquisto dell’intero pacchetto di maggioranza del club inoltrata formalmente dalla Metalcoat del presidente e amministratore delegato Matteo Trombetta Cappellani.

La Ferinvest Italia S.r.l., nella propria qualità di socio di maggioranza assoluta e titolare del 90% delle azioni della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., rende noto di aver riscontrato formalmente, in data odierna, l’“offerta non vincolante” di acquisto delle azioni dell’Ascoli, pervenuta dalla Società Metalcoat S.p.A. nella giornata di martedì 16 luglio 2024.

Premesso il doveroso ringraziamento al Sindaco Marco Fioravanti per gli sforzi, anche comunicativi, profusi nell’individuazione di un interlocutore potenzialmente interessato a rilevare il pacchetto azionario dell’Ascoli, si comunica che l’offerta – comunicata ai media da Metalcoat nella giornata di ieri – è stata ritenuta dalla scrivente, per quanto di propria spettanza, non ricevibile.

La proposta formulata, distante dalle condizioni minime attese, risulta ancora strutturata in forma non vincolante per l’offerente, subordinata ad ulteriori – e lunghe – attività di analisi da parte dello stesso oltre che sospensivamente condizionata ad attività societarie e di revisione, ad interventi finanziari da parte dei soci ma, soprattutto, alla sostanziale stasi dell’operatività dell’Ascoli Calcio nell’attuale campagna acquisti per l’imminente campionato di serie C 2024/2025 – fino alla definizione dell’operazione, a tutt’oggi incerta – che pregiudicherebbe le necessità dell’Ascoli Calcio di allestire, sin da subito, una rosa competitiva in questa fase cruciale della stagione.

Ciò posto, nel ringraziare in ogni caso la Metalcoat per l’interesse manifestato, ove allo stesso intenda concretamente darsi seguito, Ferinvest si rende sin da ora disponibile ad ogni e qualsivoglia confronto diretto con l’offerente, volto ad individuare, d’intesa, margini di convergenza sui molti aspetti da definire, non soltanto nell’ottica di una rapida fase di transizione ad una potenziale nuova proprietà ma, soprattutto, nel primario ed irrinunciabile interesse dell’Ascoli Calcio a farsi trovare preparata ad affrontare l’imminente campionato.

