ASCOLI PICENO – Il Picchio è tornato ad allenarsi nei giorni scorsi a Campolungo, al momento a ranghi ridotti e guidato da mister Carrera in attesa di sviluppi societari.

L’attuale patron, Massimo Pulcinelli, avrebbe aperto al dialogo con la società Metalcoat di Matteo Trombetta Cappellani. Un primo contatto che potrebbe portare alla cessione del Club.

Intanto i tifosi dell’Ascoli Calcio si sono riuniti nel tardo pomeriggio del 18 luglio presso i giardini di Corso Vittorio Emanuele vicino alla statua di Costantino Rozzi. Erano circa in trecento per un’assemblea pubblica dove fare il punto della situazione all’indomani di una nuova stagione, stavolta in Lega Pro, purtroppo.

I tifosi hanno chiesto, a chiunque guiderà in ambito societario il Club, figure serie e professionali. Anche un rapporto di lealtà verso l’Ascoli Calcio.

Presente all’assemblea anche il sindaco Marco Fioravanti che ha confermato il primo contatto tra Pulcinelli e Trombetta Cappellani.

