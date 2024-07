ASCOLI PICENO – Torna ad Ascoli Piceno il “Festival delle Generazioni”, giunto alla sua seconda

edizione, che si terrà nello splendido scenario del Chiostro di San Francesco dal

22 al 25 luglio 2024. Quattro serate indimenticabili di musica, spettacolo e

soprattutto di incontro e dialogo intergenerazionale.

Il “Festival delle Generazioni” nasce con l’idea di creare un ponte tra le diverse età,

offrendo un’occasione unica per giovani e adulti di condividere momenti di

cultura e intrattenimento. Tutto questo attraverso una serie di eventi pensati per

coinvolgere persone di tutte le età.

Programma

22 Luglio – AFRIKALIA, live music con Roberto Zechini e Mike Rossi

L’incontro tra Roberto Zechini e Michael (Mike) Rossi è avvenuto nel 2011, ad Arcevia Jazz – dove

entrambi tengono seminari di Alta formazione sui linguaggi del Jazz e sulle tecniche

dell’Improvvisazione. Dopo aver ascoltato Bruto, album di Roberto Zechini edito e pubblicato nel

2009 (Wide, 2009), Mike ha invitato il compositore italiano in Sud Africa, per un tour di concerti e una

serie di workshop nel contesto del S.A.J.E. Da quel momento la loro amicizia e le loro collaborazioni si

sono approfondite fino alla naturale forma del duo, dove i musicisti si incontrano in una sorta di

reciprocità indistinta, potendo condividere le più disparate inclinazioni musicali, politiche, estetiche

e psicologiche. Hanno suonato in questa forma in Italia, in Germania, in Sud Africa, in Macedonia.

23 Luglio – BELLISSIMA SHOW 2024, concorso nazionale di bellezza sezione

Marche

24 Luglio – CUPIDO CLUB dj set

Cupido club è il format di musica live in secret location nato appena dopo la pandemia, per radunare

persone in luoghi chiusi e protetti. Basato sui modelli di Sofar Sound e Tiny desk concert, Cupido Club

è una proposta per riunire un pubblico in location esclusive e inaccessibili da eventi live tradizionali,

con la possibilità di aprirsi ad eventi aperti a tutti. Le location degli eventi sono scelte per la forte

identità tradizionale, architettonica e storica, mentre la select musicale si concentra sugli artisti

emergenti e su sonorità elettroniche. Il team completamente al femminile, conta di due dj resident.

25 Luglio – ON AIR BAND live music

5 musicisti, 5 amici che fanno della musica la loro principale passione. È questo quello che accomuna

i componenti della On Air Band che da più di 20 anni si esibisce dal vivo nei principali “palcoscenici”

di Marche ed Abruzzo con un repertorio musicale ampissimo adatto ad ogni età.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.30 e saranno ad ingresso gratuito.

Questo evento, organizzato con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, è parte

dell’impegno continuo delle associazioni Arteo & AP Events nel portare alla

comunità e al territorio occasioni culturali che creino sinergie, incontro e dialogo.

