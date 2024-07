Il vice sindaco Massimiliano Brugni e l’assessore al commercio Laura Trontini sono sulla stessa lunghezza d’onda: “Un format sempre più in crescita”

ASCOLI PICENO – E’ imminente l’appuntamento con un evento molto sentito nella città delle Cento Torri.

Oggi, 23 luglio, si è svolta una conferenza stampa, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli Piceno.

Nell’occasione è stato presentato il programma della Notte Bianca di Piazza Immacolata, che si svolgerà presso il quartiere di Porta Maggiore nella serata di venerdì 26 luglio.

Il vice sindaco Massimiliano Brugni e l’assessore al commercio Laura Trontini sono sulla stessa lunghezza d’onda: “La Notte Bianca di Piazza Immacolata è un format sempre più in crescita. Una rassegna che dà un grande ritorno non solo ai cittadini ma anche alle attività limitrofe. I commercianti permettono di affluire molti ascolani e anche i turisti. Premiamo a sottolineare che le Notti Bianche vanno avanti e non hanno flessioni”.

Ida Capriotti, di Ldf3, il presidente di Ascoli Servizi Comunali Andrea Zambrini e Marzia Mattioli di Legambiente affermano: “Sono manifestazioni pensate per socializzare, per stare insieme tra persone. Condividere, luoghi di aggregazione dove si può anche mangiare e bere. Importante l’allestimento di spettacoli e concerti per intrattenere le persone presenti. Molto bene la collaborazione fra cittadini e commercianti, l’intera collettività può giovare di tutto ciò”.

I tre aggiungono anche una nota sulla questione ambientale che caratterizzerà la Notte Bianca di Piazza Immacolata: “L’obiettivo è quello di garantire una gestione sempre più integrata dei rifiuti tramite la raccolta differenziata, dando vita ad un polo di avanguardia nel territorio piceno con l’ammodernamento e l’integrazione degli impianti. Partecipare ad un evento di massa è l’occasione migliore per essere tra la gente del territorio per comunicare, sensibilizzare ed interagire con i cittadini”.

Sarà presente alla Notte Bianca anche uno stand di Legambiente Ascoli in partnership con Ascoli Servizi Comunali. Insieme verrà allestito un punto di contatto e di ritrovo in piazza Immacolata, dalle 20 alle 2. Anche Eco Innova ha scelto di partecipare alla Notte Bianca per incontrare i cittadini e comunicare con loro.

Di seguito il calendario completo con gli eventi.

