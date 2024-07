ASCOLI PICENO – “Cardiologia. Incursione cantata e narrata nelle dinamiche del cuore, attraverso 60 anni di musica italiana”.

Carlo Valente e Laura Rizzo ci porteranno uno spettacolo costruito, ideato, scritto da loro due, in cui si parla d’amore, di chirurgia dei sentimenti, nudi e puri, indagati, scandagliati e messi in scena, come un vero e proprio ping pong di parole e canzoni tra i due protagonisti.

Un viaggio attraverso le canzoni d’amore più significative del nostro canzoniere italiano per capire: cosa è successo in 60 anni? Di cosa parliamo quando cantiamo d’amore?