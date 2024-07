Le scadenze per il pagamento sono: 31 luglio, 30 settembre e 16 dicembre. Si specifica che se la bolletta sarà consegnata dopo il 31 luglio, ci saranno 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento senza ulteriori costi aggiuntivi

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Consiglio Comunale di Monsampolo del Tronto nella seduta del 18 luglio 2024 ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2024 e definito le scadenze di pagamento. L’approvazione delle tariffe TARI 2024 riflette un approccio equilibrato dell’ente tra sostenibilità economica e ambientale. Il costo complessivo per il servizio di rifiuti per l’anno 2024 è pari a euro 671.649,00. Nonostante il forte effetto della componente inflazionistica, oltre il 10%, e l’aumento dei costi di conferimento dei rifiuti fuori provincia, che sono raddoppiati, le tariffe approvate sono sostanzialmente stabili rispetto agli anni passati, ad eccezione dei fisiologici allineamenti, che sono la conseguenza di una politica improntata alla ricognizione dei costi imputabili, all’efficientamento dei costi sostenuti e al recupero dei tributi non pagati.

“L’approvazione delle tariffe TARI 2024 testimonia il nostro impegno per una gestione oculata delle risorse comunali – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore al bilancio Marco Teodori – basata sul rispetto degli equilibri di bilancio, della sostenibilità finanziaria e soprattutto della corretta gestione del servizio rifiuti. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici, poiché il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire la sostenibilità del servizio senza gravare eccessivamente sulle famiglie e sulle imprese. Tutto questo ad esclusivo vantaggio dei cittadini di Monsampolo, considerato che in diversi comuni della provincia le tariffe TARI sono aumentate oltre del 10%. Continueremo in questo mandato a lavorare, come fatto nel precedente, per migliorare i servizi per i nostri cittadini, grazie anche agli importanti fondi PNRR dedicati alla raccolta differenziata ottenuti esclusivamente dalla Provincia di Ascoli Piceno, nella nostra regione”.

Le scadenze per il pagamento sono: 31 luglio, 30 settembre e 16 dicembre. Si specifica che se la bolletta sarà consegnata dopo il 31 luglio, ci saranno 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento senza ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre nella bolletta i cittadini troveranno l’indicazione di come richiederne l’invio tramite mail, evitando in questo modo l’invio della bolletta cartacea al fine di ottimizzare i costi. Inoltre l’amministrazione comunale ha ripristinato il modello F24 unico per il pagamento in un’unica soluzione delle tre rate.

