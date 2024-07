La sua ideatrice Annalea Vallesi, titolare della ditta di edizioni letterarie “Polissena Fiabe e Poesie” (e reduce dalla recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino per lo stand della Regione Marche), per l’occasione ha inteso arricchire il ciclo dei sette appuntamenti dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni

ASCOLI PICENO _ Si inaugura quest’anno la seconda edizione di “Polissena racconta le fiabe scritte dai piccoli”.

La sua ideatrice Annalea Vallesi, titolare della ditta di edizioni letterarie “Polissena Fiabe e Poesie” (e reduce dalla recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino per lo stand della Regione Marche), per l’occasione ha inteso arricchire il ciclo dei sette appuntamenti dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni. La struttura di ciascun appuntamento, fatta di una prima parte di letture e di una seconda parte dedicata alla scrittura creativa, sarà valorizzata dall’approfondimento di temi culturalmente più elevati ma perfettamente alla portata anche dei più piccoli. Un programma ricco di suggestioni letterarie provenienti dall’antichità classica romana (con le fiabe di Fedro, Esopo e Apuleio) e di elementi della tradizione orale popolare, con la raccolta “Fiabe Italiane” curata da Italo Calvino, massimo esponente della letteratura internazionale, che sul finire degli anni 50 ha tradotto le migliori tradizioni fiabesche e fantastiche del nostro paese dai vari idiomi dialettali e ne ha fatto un libro di ben 200 racconti. Tutto questo allo scopo di sottolineare la valenza e l’importanza della “fiaba” e della “favola” quali veri e propri generi letterari, veicoli di insegnamenti preziosi. Quest’anno l’iniziativa avrà luogo presso la libreria Rinascita ad Ascoli Piceno ogni lunedì pomeriggio, dal 16 settembre al 28 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18.30. Per tre appuntamenti dei sette in programma sarà presente, come relatrice d’eccezione, l’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ascoli, Donatella Ferretti, che coinvolgerà i piccoli in letture entusiasmanti, dalle quali potranno trarre spunto per inventare nuove storie o nuovi finali. La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi compilando l’apposito modulo di liberatoria disponile sul sito del Comune di Ascoli Piceno (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24459) e sul sito editoriale www.polissena-fiabe-e-poesie.it

Al termine del ciclo di incontri, i racconti e i migliori disegni verranno raccolti in un libro che verrà distribuito a livello nazionale in tutte le librerie online e che sarà ordinabile in quelle fisiche: “Polissena racconta le fiabe scritte dai piccoli”, 2^ edizione. Tutti pronti con penne, matite, colori e quadernoni?

