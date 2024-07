Come ogni anno, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco preparando nel villaggio di piazza Arringo le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta, potranno farlo iscrivendosi entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 14 agosto

ASCOLI ICENO – Cresce l’attesa per l’ormai tradizionale gara delle massaie nell’ambito del programma di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop che arriva quest’anno all’undicesima edizione. Come ogni anno, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco preparando nel villaggio di piazza Arringo, ad Ascoli, le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta, potranno farlo iscrivendosi entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 14 agosto.

Considerando che poi la gara si svolgerà nell’area eventi del festival il 16 agosto alle ore 19,45. Una “competizione” sempre molto sentita e che ogni anno attira ad Ascoli molti visitatori. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] entro il termine previsto indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che intende prendere parte alla gara. Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa. Il vincitore o la vincitrice riceveranno una targa speciale del Premio Ascoliva alla “Migliore oliva ripiena fatta in casa”.

Nel frattempo fervono i preparativi per allestire il Villaggio dell’Oliva, in piazza Arringo, che avrà quest’anno anche una nuova veste per questa edizione del festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop che si svolgerà, come lo scorso anno, dal 10 al 21 agosto 2024. Quest’anno il “claim” della campagna di promozione della manifestazione è “Il gusto che attraversa la Storia”, ispirato alla documentazione storica e ad un libro secondo cui anche la regina egizia Cleopatra avrebbe assaggiato le olive ascolane rimanendone entusiasta.

Anche quest’anno i produttori locali che saranno ospitati all’interno del villaggio proporranno ai visitatori le olive ascolane ripiene del Piceno Dop affiancando altri 12 piatti della tradizionale locale.

Sempre piazza Arringo ospiterà, oltre agli stand dei produttori, anche quest’anno un’area eventi per il “Festival dei saperi & dei sapori”: un festival nel festival con un ricco programma tra incontri culturali e dibattiti, laboratori con assaggi, iniziative come le Olimpiadi dell’oliva con il coinvolgimento turisti presenti, il Premio “Ascoliva” (ovvero un riconoscimento a chi si è maggiormente distinto nel settore gastronomico e in altri settori per la promozione del territorio piceno), oltre alla seguitissima gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa ed altri eventi che coinvolgeranno le migliaia di visitatori in arrivo nel capoluogo piceno. Anche quest’anno tornerà il Palaoliva che accoglierà anche tavoli al coperto per le degustazioni, integrando l’area degustazioni all’aperto come sempre prevista all’interno del giardino comunale e molto apprezzata dai visitatori. Non mancherà anche la possibilità di farsi un “selfie” con il monumento dell’oliva.

Al festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop hanno dedicato ampio spazio, tra articoli e servizi, quotidiani, tv e radio nazionali ed anche siti specializzati italiani ed esteri e diversi sono stati i personaggi che hanno assaggiato le olive di Ascoliva Festival, da Renzo Arbore a Yuri Chechi, dal regista Giuseppe Piccioni agli attori Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, da Cecilia Capriotti a Romano Fenati.

Per tutti gli ulteriori aggiornamenti: www.ascoliva.it

